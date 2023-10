Home iCloud / Services Apple TV+ kündigt Trailer und Starttermin für die Serie „The Buccaneers“ ein

Apple TV+ kündigt Trailer und Starttermin für die Serie „The Buccaneers“ ein

Der Serienherbst wird auch bei Apple TV+ heiß und will – zahlreiche Serien starten demnächst. Dazu zählt auch die Serie „The Buccaneers“, die an etwas an einen Hit von Netflix erinnert. Wir verraten euch, wann es konkret losgeht.

Trailer ist nun verfügbar

Die Serie spielt in London im Jahr der1870-er Jahre und handelt von jungen Frauen, die über Geld verfügen und mit Männern anbandeln, die Macht haben. Was nur auf den ersten Blick nach Bridgerton 2.0 erinnert, Apple TV+ wählt hier einen Ansatz, der eher in Richtung Musical geht. Anbei einmal die Beschreibung des Streamingdienstes:

„Mädchen mit Geld, Männer mit Macht. Neues Geld, alte Geheimnisse. Eine Gruppe lebenslustiger junger amerikanischer Mädchen stellt das enge gesellschaftliche Korsett der 1870er Jahre in London auf den Kopf und löst einen anglo-amerikanischen Kulturkonflikt aus, während das Land der steifen Oberlippe von einer erfrischenden Missachtung jahrhundertelanger Tradition infiltriert wird. Geschickt, um Ehemänner und Titel zu sichern, sind die Herzen der Freibeuter auf viel mehr als das aus, und „Ich tue“ zu sagen, ist nur der Anfang.“

In Sachen Musik steuert unter anderem Olivia Rodrigo diverse Songs bei, dennoch ist es für uns schwer zu greifen. Wem es ähnlich geht, der sollte einen Blick auf den Trailer werfen.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Die Serie umfasst insgesamt insgesamt acht Folgen, von denen die ersten drei Folgen direkt zum Start am 08. November auf Apple TV+ zum Abruf bereitstehen.

Was kostet Apple TV+

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!