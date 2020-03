Alle neuen iPad Pro-Versionen kommen mit sechs GB Arbeitsspeicher und U1-Ultrabreitband-Chip

Das neue iPad Pro kommt in allen Versionen mit sechs GB RAM. Das bedeutet eine deutliche Verbesserung, denn bis jetzt konnte man nur in der Version mit einem TB Speicher auf so viel Arbeitsspeicher zurückgreifen. Und noch etwas ist neu, das im iPhone 11 bereits verfügbar ist.

Apple wird das neue iPad Pro in allen Versionen mit sechs GB Arbeitsspeicher ausliefern, das zeigt ein ausführlicher Blick in die tiefen des Codes der neuesten iOS 13.4 GM-Version, die heute Abend für Entwickler vorgelegt wurde. Bis jetzt gab es so viel RAm nur in der iPad Pro-Version mit einem TB Speicher, nun aber können Kunden zu jeder beliebigen Konfiguration greifen und die selbe Performance erwarten, das bedeutet auch die selbe Anzahl an Tanks im Hintergrund ausführen zu können, ohne dass sich Trägheiten bei der Bedienung einstellen. Die Details zur neuen Kamera mit LiDAR-Sensor lest ihr in einer weiteren Meldung.

iPad Pro kommt jetzt auch mit U1-Chip aus der iPhone-Familie

Eine weitere Neuerung im iPad Pro, die ebenso wie die verbesserte RAM-Ausstattung von Apple nicht kommuniziert wurde, ist die Tatsache, dass es mit dem U1-Chip ausgestattet ist. Dieser Ultrabreitband-Chip steckt auch in den Modellen der iPhone 11-Familie und erlaubt exakte Ortsbestimmungen im Raum – vermutlich. Der noch für dieses Jahr erwartete Ortungsanhänger AirTag wird wohl den U1-Chip nutzen, der bereits für Ärger aufgrund aktivierter Ortungsdienste am iPhone 11 geführt hatte. Dass Apple die Existenz des U1-Chips im iPad Pro nicht kommuniziert hat dürfte bedeuten, dass noch kein Zeitplan für den Start erster damit zusammenhängender Features existiert.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!