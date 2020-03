BREAKING: Neues iPad Pro mit Triple-Cam, A12Z-Chip, LiDAR-Sensor, Trackpad-Tastatur und mehr ist da

Soeben hat Apple per Pressemitteilung neben einem neuen MacBook Airauch ein neues iPad Pro angekündigt. Es kommt mit einem neuen Prozessoren, einer Triple-Kamera, einer Trackpad-Tastatur, neuen Mikrofonen und mehr daher. Es werden bereits heute Vorbestellungen angekommen. Die Lieferungen beginnen bei direkter Bestellung scheinbar am 25. März.

Wir bieten euch hier den Überblick der Neuerungen des neuen iPad Pro:

Die neue Tastatur soll darüberhinaus flexibler einstellbar sein, im Rahmen von 130 Grad kann der Blickwinkel verstellt werden. Die neuen Gesten umfassen ein schnelles Wechseln zwischen Apps, Zugriff aufs Kontrollzentrum und die Mitteilungen und das Dock. Zudem kann ein Cursor damit gesteuert werden, der in iPadOS 14 nochmals überarbeitet werden soll, so die Gerüchte. Die iWork-Suite von Apple wurde bereits auf die neuen Gesten angepasst und die Apps erhalten zeitnah ein Update.

Wie sich der LiDAR-Scanner abseits der ARKit-Verbesserungen auf die Kameraqualität auswirkt, ist noch unklar. Zunächst wird einmal die hauseigene Measure-App ausgebaut und mit einem Lineal und anderen genaueren Messmethoden bestückt. Allgemein werden die Möglichkeiten mit AR-Apps damit auf das nächste Level gehievt, da nun Bewegungen, Distanzen etc. viel genauer erkannt werden können.

Preislich scheint sich nichts getan zu haben: Das günstigste Modell mit WiFi in 11 Zoll beginnt bei 879 Euro, die Version in 12,9 Zoll bei 1099 Euro. Wir haben überdies immer noch 128, 256, 512 GB und 1 TB Versionen.

Ihr könnt euch das neue iPad Pro hier bei Apple ansehen oder bestellen.

In seiner Pressemitteilung schreibt Apple:

Cupertino, California — Apple today announced its most advanced iPad Pro. Now with the A12Z Bionic chip, iPad Pro is faster and more powerful than most Windows PC laptops. The new iPad Pro adds an Ultra Wide camera, studio-quality mics and a breakthrough LiDAR Scanner that delivers cutting-edge depth-sensing capabilities, opening up more pro workflows and supporting pro photo and video apps. The LiDAR Scanner, along with pro cameras, motion sensors, pro performance, pro audio, the stunning Liquid Retina display and powerful apps, extends the lead of iPad Pro as the world’s best device for augmented reality (AR). The new iPad Pro is available to order starting today on apple.com. With iPadOS 13.4, Apple brings trackpad support to iPad, giving customers an all-new way to interact with their iPad. Rather than copying the experience from macOS, trackpad support has been completely reimagined for iPad. As users move their finger across the trackpad, the pointer elegantly transforms to highlight user interface elements. Multi-Touch gestures on the trackpad make it fast and easy to navigate the entire system without users ever lifting their hand.