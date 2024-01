Home Apple Xbox Cloud Gaming und Nvidia GeForce Now: Apple erlaubt Cloud-Gaming am iPhone weltweit

Xbox Cloud Gaming und Nvidia GeForce Now: Apple erlaubt Cloud-Gaming am iPhone weltweit

Der gestrige Abend brachte eine Fülle gewichtiger Neuerungen für Apples Kunden und die iOS-Entwickler in Europa. Einige Änderungen kommen aber auch weltweit, etwa die Zulassung von Cloud-Gaming am iPhone. Hier war bislang aufgrund von Apples App Store-Politik wenig los.

Apple hat gestern die lange erwartete Öffnung von App Store und NFC am iPhone in Europa erklärt. Während diese Änderung zwar auf EU und EWR beschränkt bleibt, gilt das für eine andere Neuerung nicht: Cloud-Gaming wird nun auch weltweit am iPhone möglich sein.

Größere Auswahl für Gamer am iPhone

Beim Cloud-Gaming werden die Inhalte des Spiels gestreamt, analog zum Streaming von Musik oder Videos. Auf diese Weise können hunderte Games in einer App gebündelt angeboten werden, aber genau das hatte Apple bislang nie zugelassen.

Nun ist der Weg frei für Angebote wie Xbox Cloud Gaming oder Nvidia GeForce Now. Games dieser Art haben zudem den Vorteil, nicht zu sehr Ressourcen wie Rechenleistung und Speicherplatz des Nutzergeräts zu beanspruchen. Auch wird es so möglich, Konsolentitel plattformübergreifender anzubieten.

Bislang war dies am iPhone nur auf Umwegen wie über eine Web-App möglich. Anbieter können jetzt ihre Cloud-Gaming-Hub-Apps bei Apple einreichen, diese müssen natürlich weiterhin Apples übliche App Store-Vorgaben sowie Auflagen zur Altersbeschränkung einhalten. Weitere Details zur Änderung finden sich in einer entsprechenden Mitteilung bei Apple für Entwickler.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!