WSJ: Apple tut alles für einen iPhone 12-Start im Herbst

Apple tut alles, um sein neues Flaggschiff pünktlich in die Läden zu bringen, das berichten verschiedene Quellen aus dem Unternehmensumfeld. Dabei könnte die Marge des Konzerns allerdings etwas unter die Räder geraten. Dieser Tage entscheidet sich, ob die Massenproduktion des iPhone 12 in die Spur gebracht werden kann oder nicht.

Die letzten Wochen waren geprägt von sich teils widersprechenden Berichten über den Start des iPhone 12 im Herbst. Während einige Beobachter Apple hier auf Kurs sehen, gingen zuletzt sogar Gerüchte um, wonach man den Marktstart des neuen Flaggschiffs gezielt in das nächste Jahr verschieben könnte, Apfelpage.de berichtete. Das WSJ ist nun mit einer ausführlicheren Schilderung erneut auf die Situation bei Apple eingegangen. Danach tue man bei Apple alles, um im Herbst mit dem iPhone 12 auf den Markt kommen zu können.

Das iPhone 12 ist auf dem Weg

Frühere Mitarbeiter berichten, das iPhone 12 werde wohl im Herbst fertigt für den Launch sein. Die iPhone-Produktmanager platzieren ihre Orders für Kamera-Module und weitere Komponente im iPhone für gewöhnlich im März oder April, das bringt einige Zulieferer aktuell aber in Verlegenheit. Analysten von Susquehanna International Group gehen davon aus, dass viele der nötigen Fertigungsschritte noch im Mai oder Juni nachgeholt werden können. Apple habe verschiedene ungewöhnliche Maßnahmen ergriffen, um der Covid-19-Krise zu begegnen. Die Ingenieure, die nicht nach China reisen dürfen, konferieren so etwa in erheblichem Umfang per Videotelefonie mit den Fertigern in China. Erstmals dürfen Mitarbeiter unveröffentlichte Produkte auch mit nach Hause nehmen, das berichtete zuvor bereits die Agentur Bloomberg. Mit Schritten wie diesen versuche Apple, auftretende Verzögerungen auszugleichen. Ob das gelingt, zeigt sich in einem halben Jahr.

