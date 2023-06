Home Apple Wer wie lange? Die WWDC mal anders (Die Kolumne)

Es fielen viele Worte am 05.06. auf der WWDC 2023. Siebzehntausendzweihundertvierundsiebzig (17.274), um genau zu sein. Woher ich das weiß? Keine Sorge, ihr Kolumnist ist zwar ein Statistik-Nerd, zählt aber nicht per Papier-Strichliste vor der Video-Aufzeichnung sitzend. Apple stellt ein Transkript der Veranstaltung online, ihr Kolumnist hat sie in eine Textverarbeitung kopiert und zählen lassen. Lassen wir mal den Inhalt beiseite, hier hat die Marketing-Abteilung wieder mal ganze Arbeit geleistet, und schauen uns an, wer was wie lange sagte und welche Themen eigentlich wie lange vorkamen. Eine WWDC-Analyse der anderen Art!

Disclaimer

Ein kleiner Disclaimer vorab: Die Wortzählung ist nicht 100%ig genau, die Sekunden der Personen sind nicht exakt zu messen, es gibt Übergänge, Übergaben, einen rennenden Craig und so etwas. Für Kojima gab es kein Transkript, hier ist die Wortzahl anhand der Zeit geschätzt. Bei den Themen gab es zahlreiche Überschneidungen undsoweiter. Also: Keine wissenschaftliche Analyse, aber der Trend sollte stimmen! Wer die Rohdaten haben möchte, schaut ans Ende der Kolumne. Aber jetzt: Eine WWDC-Analyse der anderen Art!

24 Sprecher

Die Veranstaltung dauerte über zwei Stunden, 125 Minuten und 42 Sekunden, um mal wieder genau zu sein. Es traten 24 Sprecher und Sprecherinnen auf, um genau zu sein: 13 Sprecher und 11 Sprecherinnen, davon zwei (Hideo Kojima und Bob Iger) als Nicht-Apple-Knechte, zieht man die Beiden ab, so waren bei Apple mehr Frauen auf der Bühne als Männer.

Die Craig-Show

Und wer war der Star der Veranstaltung? Natürlich Craig Frederighi (ja, gesprochen Frederigi, nicht Frederidji). Er hatte nicht nur 20 Prozent aller Worte der Keynote, sondern auch 20 Prozent der Zeit in Anspruch genommen. Wer es genau liebt: 3672 Worte in 25 Minuten und 23 Sekunden. Und der Chef? Er durfte 9 Minuten und 9 Sekunden reden, dies mit 1063 Worten, anders ausgedrückt: 6 Prozent aller Worte und 7 Prozent aller Zeit. Steve Jobs… lassen wir das! Nennenswert waren nur noch Mike Rockwell mit 9 Prozent der Zeit und Jennifer Munn mit 5 Prozent. Jennifer stellte Mac Studio und Mac Pro vor, Mike… natürlich, Vision Pro.

13 Themen

Überhaupt die Themen. Apple stellte 13 Themen vor, wenn man wie folgt auflistet (übrigens chronologisch entlang der Keynote): Mac allgemein, Mac Book Air 15, Mac Studio, Mac Pro, iOS 17, iPadOS 17, MacOS, AirPods, AirPlay, tvOS, watchOS, Health und Vision Pro

Vision Pro!

Wer war der Star? Jeder, der die Keynote gesehen hat, kann die Frage selbstverständlich beantworten. Apple verwendete knapp 45 Minuten (genau 44 Minuten 53 Sekunden) auf die Vorstellung der Vision Pro. Das waren in Summe 37 Prozent der Minuten und 34 Prozent der Worte zu diesem Thema.

Speedy Gonzalez

Erstaunlicher ist es, wie schnell, geradezu in Speedy-Gonzalez-Tempo (die Älteren werden sich erinnern, die schnellste Maus von Mexiko – ein Comic-Held wie Snoopy seit den 50er- Jahren) die anderen Themen behandelt wurden. Das neue MacBook Air 15 in drei Minuten, der Mac Studio in knapp vier Minuten und selbst der funkelnagelneue Mac Pro erhielt mickrige 143 Sekunden. Unfassbar! Umgerechnet in Prozenten (in Klammern absolut in Minuten und Sekunden):

Mac allgemein: 3 Prozent (4m, 9s) Mac Book Air 15: 3 Prozent (3m, 4s) Mac Studio: 3 Prozent (3m, 41s) Mac Pro: 2 Prozent (2m, 23s) iOS 17: 14 Prozent (17m, 1s) iPadOS 17: 7 Prozent (8m, 37s) MacOS: 12 Prozent (14m, 10s) AirPods: 2 Prozent (2m, 41s) AirPlay: 2 Prozent (1m, 55s) tvOS: 3 Prozent (3m, 5s) watchOS: 9 Prozent (10m, 31s) Health: 3 Prozent (3m, 58s) Vision Pro: 37 Prozent (44m, 53s)

(Die fleißigen Leser werden sehen, dass die Minuten-Summe nicht ganz stimmt, es fehlen die Begrüßung, der Abschied und die Überleitungen).

One more thing

Nach etwa 17 Minuten (16:52 für alle Nitpicker) war die Mac-Hardware erledigt, für die Software nahm sich Apple bis zur Minute 1:20:49 Zeit, also etwas mehr als eine Stunde (1:03:57), dann folgte das „One more thing“ und dafür gab es die 45 Minuten. Wer bis hierhin gelesen hat, ist sicherlich ein Statistik-Fan, also in Prozenten: 11 Prozent für die Macs, 52 Prozent für die Software und 37 Prozent für Vision Pro.

Wer die Rohdaten haben möchte:

Die Rohdaten (Thema, Zeit, Sprecher, Worte)

Intro

Begrüßung 0:01:42 Tim Cook 214

Mac allgemein 0:03:35 John Ternus 133

Mac Book Air 15 0:05:02 Kate Bergeron 430

Mac allgemein 0:08:06 John Ternus 277

Mac Studio 0:09:54 Jennifer Munn 486

Mac Pro 0:13:35 Jennifer Munn 298

Mac allgemein 0:15:58 John Ternus 130

Überleitung 0:16:52 Tim Cook 89

iOS 17 0:17:38 Craig Frederighi 516

iOS 17 Messages FaceTime, Phone 0:20:57 Kim Beverett 711

iOS 17 0:25:07 Craig Frederighi 651

iOS 17 Journal-App 0:29:19 Adeeti Ullal 366

iOS 17 (mit StandBy, Posters, Siri) 0:31:38 Craig Frederighi 474

iPadOS 17 0:34:39 Craig Frederighi 757

iPadOS 17 (PDF) 0:40:12 Jenny Chen 319

iPadOS 17 0:42:19 Craig Frederighi 151

MacOS 0:43:16 Craig Frederighi 616

MacOS 0:47:40 Jeremy Sandmel 309

MacOS Gaming 0:49:48 Hideo Kojima 250

MacOS 0:51:33 Craig Frederighi 250

MacOS Safari 0:53:13 Beth Dakin 505

MacOS 0:56:18 Craig Frederighi 107

AirPods 0:57:26 Ron Huang 384

AirPlay 1:00:07 Anne Park Shedlosky 330

tvOS 1:02:02 Anne Park Shedlosky 479

watchOS 1:05:07 Kevin Lynch 724

watchOS 1:10:27 Eric Charles 585

Health 1:14:47 Dr. Sumbul Ahmad Desai 691

watchOS 1:18:45 Kevin Lynch 99

Software Zusammenfassung 1:19:36 Craig Frederighi 150

Vision Pro 1:20:49 Tim Cook 322

Vision Pro 1:24:23 Alan Dye 716

Vision Pro 1:29:27 Alessandra McGinnis 683

Vision Pro 1:34:30 En Kelly 695

Vision Pro 1:39:29 Tim Cook 35

Vision Pro (Disney) 1:39:47 Bob Iger (Disney) 386

Vision Pro (Überleitung) 1:43:30 Tim Cook 49

Vision Pro 1:44:00 Richard Howarth 542

Vision Pro 1:47:46 Mike Rockwell 975

Vision Pro 1:54:51 Susan Prescott 477

Vision Pro 1:58:22 Mike Rockwell 559

Verabschiedung 2:03:34 Tim Cook 354

2:05:42

-----

