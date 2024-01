Home Daybreak Apple US-Regierung bereitet Kartellklage gegen Apple vor | Apple-Watch-Verkaufsverbot wieder in Kraft | Netflix: Keine Vision-Pro-App geplant – Daybreak Apple

Guten Morgen! Die US-Regierung ist derzeit dabei, ein Mega-Verfahren gegen Apple einzuleiten. Derweil wurde der Verkauf der Apple Watch wegen eines laufenden Patentstreits erneut verboten. Außerdem plant Netflix wohl tatsächlich keine App für die Vision Pro. Damit herzlich willkommen zur Übersicht am Morgen.

US-Regierung bereitet Kartellklage gegen Apple vor

Im ersten Quartal dieses Jahres muss Apple wohl eine Kartellklage der US-Regierung erwarten. Dieser wird bereits seit fast vier Jahren vorbereitet, dennoch scheinen die Auswirkungen nur schwer absehbar. Mehr dazu erfahrt ihr hier.

Apple-Watch-Verkaufsverbot wieder in Kraft

Nachdem es kurzzeitig ausgesetzt wurde, herrscht wegen in den USA erneut ein Verkaufsverbot für die Apple Watch wegen eines laufenden Patentstreits. Ein entsprechender Antrag Apples, die Maßnahme nicht weiter zu vollstrecken, wurde abgelehnt. In der Zwischenzeit hat das Unternehmen allerdings angekündigt, das Gerät stattdessen von nun an ohne die Möglichkeit der Blutsauerstoffmessung verkaufen zu wollen.

Netflix: Keine Vision-Pro-App geplant

Es hatte sich bereits im Vorfeld abgezeichnet, dass Netflix nicht beabsichtigt, eine eigene App für die Vision Pro zu entwerfen. Dies wurde nun seitens des Streamingdienstes bestätigt. Weitere Details dazu findet ihr hier.

Samsung stellt S24-Reihe vor

Der koreanische Smartphone-Hersteller hat seine neuen Flaggschiff-Produkte der Öffentlichkeit präsentiert, wobei sich fast alle Prognosen hinsichtlich neuer Funktionen bewahrheitet haben. Mehr dazu hier.

Apple stellt neues Black-Unity-Wallpaper sowie passendes Armband vor

Wegen des Black Month in den USA hat der Konzern ein neues Muster als Hintergrund und Watchband veröffentlicht. Mehr dazu hier.

iPhone 7: Entschädigung für Mikrofonprobleme

Apple hat nun damit begonnen, Geldsummen an frühere Besitzerinnen und Besitzer eines iPhone 7 zu überweisen, deren Gerät Audioprobleme aufwies. Mehr dazu hier.

