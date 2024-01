Home Hardware Kein Netflix auf der Brille: Vision Pro-App ist nicht geplant

Für die Vision Pro wird es keine Netflix-App geben. Was sich bereits abgezeichnet hatte, ist nun Gewissheit. Der führende Streamingdienst hatte schon zuvor auffällig wenig Interesse an der Computerbrille gezeigt.

Auf der Vision Pro wird es bis auf weiteres keine App von Netflix geben. Der Dienst habe keine Absicht, eine Anwendung für Apples Computerbrille zu erstellen, bestätigte das Unternehmen inzwischen gegenüber Mark Gurman von Bloomberg.

Keine große Überraschung

Ganz überraschend kommt diese Information nicht. Netflix war schon in den letzten Monaten sehr verhalten, was die Vision Pro und eine mögliche Präsenz auf der Brille betrifft. So war es auch nicht sonderlich verwunderlich, dass Apple Netflix nicht in der Liste der vom Start verfügbaren Streamingdienste aufzählte, für die es auf der Vision Pro ab Launch Apps und Inhalte geben wird, Apfelpage.de berichtete.

Netflix lässt sich auf der Vision Pro trotzdem nutzen

Es ist daher wohl auch anzunehmen, dass Netflix zunächst kein Interesse daran hat, 3D-Titel für die Brille zu produzieren – anders als etwa Disney+ und Prime Video, die aber auch riesige Konzerne hinter sich und damit entsprechende finanzielle Freiheiten haben.

Dennoch können Nutzer den Dienst auf der Brille verwenden, einerseits im Safari-Browser. Andererseits wird Netflix wohl nichts dagegen unternehmen, dass die iPad-Version auf der Vision Pro verwendet wird. Wie gut die Nutzererfahrung mit ihr ist, wird sich zeigen müssen. Die Vision Pro kann ab morgen in den USA vorbestellt werden.

