Apple stellt neues Black Unity-Wallpaper und neues Armband vor

Verfasst von Patrick Bergmann // 18. Januar 2024 um 19:51 Uhr // Apple // // 2 Kommentare

Der Februar ist in den USA der offiziell „Black Month“, wo es darum geht, den Menschen afrikanischer Abstammung und mit dunkler Hautfarbe die benötigte Aufmerksamkeit zu geben. Apple setzt auch dieses Jahr wieder ein Zeichen und kündigt neue Wallpaper sowie ein neues Armband für die Apple Watch an.

Das neue „Black Unity“-Armband

Für die Apple Watch wird es ein neues Sportarmband geben, welches sowohl in 41 mm als auch in 45 mm erhältlich sein wird. Das Armband ist in Schwarz gehalten, Apple setzt auf Blüten in Rot, Grün und Gelb. Apple setzt dabei auf ein aufwendiges Verfahren bei der Beschichtung, wodurch jedes Armband ein Unikat sein soll.

Zudem ist der Pin dieses Mal bearbeitet worden, der Hersteller hat hier die Worte „Truth, Power, Solidarity“ eingraviert. Das Armband kann ab sofort vorbestellt werden, im Apple Store ist es ab dem 23. Januar 2024 erhältlich

Passende Wallpaper

Apple hat dazu auch das passende Wallpaper bzw. das passende Watchface. Hier wird die Form der Blüte aufgenommen. Hebt man die Hand, öffnet sich die Blüte des analogen Watchface. Auf dem iPhone und iPad werden die Blüten ebenfalls animiert, wenn man die Geräte entsperrt. Die Wallpaper setzen iOS 17.3, iPadOS 17.3, watchOS 10.3 und macOS 14.3 voraus, diese Updates dürften spätestens am kommenden Montag erscheinen.

