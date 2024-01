Home Apple Watch USA: Apple verkauft die Apple Watch jetzt ohne Blutsauerstoffmessung

Apple verkauft die Apple Watch in den USA ab sofort ohne die Blutsauerstoffmessung, die Gegenstand einer laufenden Patentklage ist. Diese Maßnahme als Reaktion auf das wieder in Kraft gesetzte Verkaufsverbot muss von Apple bereits vorbereitet worden sein. Allerdings dürfte Apple keine Änderungen an der Hardware vorgenommen haben.

Apple verkauft die Apple Watch in den USA ab sofort in einer veränderten Form. Kunden erhalten die Apple Watch S9 und Apple Watch Ultra 2 nun im Apple Online Store sowie in den Apple Stores ohne die Blutsauerstoffmessung, das bestätigte Apple auf Anfrage unter anderem gegenüber 9to5Mac. Zuvor war ein Antrag auf Aussetzung des Verkaufsverbots von Apple gescheitert, Apfelpage.de berichtete.

Keine modifizierte Hardware

Die Smartwatchs werden die Funktion noch immer enthalten, jedoch ist diese nicht mehr aktiv. Wenn Nutzer sie aufrufen, erhalten sie einen Verweis auf einen Supportartikel von Apple.

Es ist davon auszugehen, dass Apple das Feature per Software-Update wieder aktivieren kann. Dies könnte entweder nach einer Einigung, einer finalen Entscheidung in Apples Sinne oder dann der Fall sein, sollte Apple einen Weg finden, die Patentverletzung zu beseitigen, indem eine Modifikation an der Software vorgenommen wird.

Bereits verkaufte Geräte sind nicht betroffen

Klarheit ist inzwischen auch bei einer weiteren Frage eingetreten: Die bereits verkauften Modelle mit Blutsauerstoffmessung behalten diese Funktion auch weiterhin, sie wird nicht etwa per Software-Update nachträglich deaktiviert.

Zudem beschränken sich all diese Maßnahmen nur auf die USA. Es gibt derzeit keine Hinweise darauf, dass die strittigen Patente auch in weiteren Ländern zu Klagen führen.

