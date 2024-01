Home iPhone iPhone 7: Apple zahlt Entschädigung für Mikrofonprobleme

Apple bezahlt nun früheren Besitzern des iPhone 7 Entschädigungen aufgrund von Audioprobleme mit den Geräten. DAs Unternehmen hatte sich auf einen Vergleich eingelassen, um eine Sammelklage beizulegen. Berechtigt zum Erhalt der Zahlungen sind nur Kunden in den USA.

Apple hat damit begonnen, Käufern eines iPhone 7 eine Entschädigung zu zahlen. Damit erfüllt das Unternehmen die Vereinbarung, die zur Beilegung einer Sammelklage geführt hatte, die 2019 in den USA in mehreren Staaten eingereicht worden war. Berechtigte Kunden werden in diesen Tagen per E-Mail benachrichtigt, müssen aber die Auszahlung selbst veranlassen und hierfür ein Zahlungsmittel auswählen. Die Frist hierfür läuft im Juni ab. Es wurde eine entsprechende Website für betroffene Käufer eingerichtet.

Kunden können bis zu 350 Dollar erhalten

Insgesamt zahlt Apple einen Betrag von 35 Millionen Dollar, Kunden können bis zu 349 Dollar Entschädigung erhalten. Qualifiziert sind Geräte, die zwischen 2016 und 2023 erworben wurden, wobei es für die Höhe der Entschädigung entscheidend ist, wo der Kunde das iPhone gekauft hat.

Das Problem könnte dazu führen, dass das Mikrofon bei Anrufen nicht mehr funktioniert und der Lautsprecher ebenfalls nicht nutzbar ist. Die Kläger hatten Apple vorgeworfen, über das Problem unterrichtet zu sein und somit Verbraucherrechte durch die Inverkehrbringung verletzt zu haben. Apple lehnte ein Schuldeingeständnis zu jedem Zeitpunkt ab, stimmte letztlich aber einem Vergleich zu.

