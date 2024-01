Home Featured Samsung stellt die S24-Reihe vor: ein Schritt vor, zwei Schritte zurück

Am gestrigen Abend stellte Samsung auf dem „Galaxy Unpacked“-Event die neue S24-Reihe vor, die Speerspitze seiner Galaxy-Smartphones. Dabei haben sich fast alle Gerüchte im Vorfeld bewahrheitet und wir geben einen kompakten Einblick über alles, was ihr wissen müsst.

Es gibt wieder drei Varianten

Wie in en letzten Jahren üblich, gibt es dass Samsung S24 auch in diesem Jahr wieder in drei Varianten. Dabei ist das S24 Ultra in diesem Jahr noch einmal ein ganzes Stück attraktiver und diesbezüglich lassen sich die Parallelen zum aktuellen iPhone 15 Pro Max kaum von der Hand weisen. Dazu aber später mehr.

K.I. hält Einzug

Samsung hat sich für die aktuelle S24-Serie für K.I. als Hauptaugenmerk entschieden und geht aber ähnliche Wege wie Google mit seiner Pixel-8-Serie. Mit Samsung A.I werden beispielsweise Gespräche in Echtzeit in andere Sprachen übersetzt. Circle A.I arbeitet ähnlich wie Google Lens und soll es ermöglichen, auf Bildern eingekreiste Objekte in Shops, Suchmaschinen oder Wissensdatenbanken zu finden. Auch bei er Fotografie kommt K.I. zum Einsatz. Beispielsweise sollen die Nachtaufnahmen nochmals deutlich verbessert werden, störende Reflexionen vermieden werden oder unerwünschte Objekte aus dem Bild entfern werden

Beim S24 Ultra soll auch der Space-Zoom damit verbessert werden. Last but not least soll die K.I. bei aufgenommenen Videos zusätzliche Frames rein rechnen können. Samsung will generell bei dem Thema das Beste aus beiden Welten kombinieren – lokal auf dem Gerät ausgeführte Funktionen sollen um cloudbasierte Features ergänzt werden. Apple setzt hingegen nahezu vollständig auf on-device-Features, während Google auf seine Cloud vertraut.

Galaxy S24 Ultra

Kommen wir nun direkt zu den Geräten und das S24 Ultra ist das mit Abstand deutlich attraktivste Modell. Hier kommt natürlich wieder S-Pen zum Einsatz, erstmals ist das Gehäuse aus Titan gefertigt. Vorder- und Rückseite werden vom neuen Gorilla Glass Armor geschützt. Das Display löst bei einer Diagonale von 6,8″ 3.120 x 1.440 Pixel auf und kommt mit einer Bildschirmwiederholrate von 120 Hz. Angetrieben wird das S24 Ultra von einem Qualcomm Snapdragon 8 Gen.3, der wieder übertaktet wird. Dem zur Seite stehen 12 GB RAM.

Allerdings verfügt nur das S24 Ultra über einen Snapdragon, zudem kann man nur hier bis zu 1 TB Speicher auswählen. Samsung hat laut eigenen Angaben die Kühlung deutlich verbessert, so soll zum Beispiel das Hardware-Raytracing bis zu 50% schneller sein. Die Akkukapazität beträgt 5.000 mAh, Schnellladen ist kabelgebunden mit maximal 45 Watt möglich. Das wichtigste Unterscheidungsmerkmal ist aber die Kamera: Die Hauptkamera löst mit 200-Megapixel auf und ist mit demselben Sensor wie im vergangenen Jahr ausgestattet. Hinzu kommen zwei Teleobjektive: eines mit Fünffach-Zoom und 50-Megapixel-Sensor und eines mit dreifachem Zoom und einer Auflösung von 10 Megapixeln. Samsung halt allerdings den zehnfachen optischen Zoom gestrichen und setzt stattdessen auf einen fünffachen optischen Zoom.

Galaxy S24+

Das mittlere Gerät trägt den Zusatz „+“ und ist wie sein kleinere Bruder, das normale S25 nun kantig. Die Designsprache liegt verdächtig nahe am aktuellen iPhone 15 Pro/15 Pro Max. Das betrifft auch die Farbe, die ist nun eher matt statt glänzend. Das Display verfügt über eine Diagonale von 6,7″ bei einer Auflösung von 3.120 x 1.440 Pixeln. Erstmals kommt auch hier ein LTPO-Display mit einer variablen Refresh-Rate zum Einsatz.

Beim Chip gibt es wieder ein massives Downgrade, nach nur einem Jahr wechselt Samsung im Plus-Modell wieder auf einen hauseigenen Exynos-2400-Chip, in 4 Nanometer gefertigt. Diese waren in der Vergangenheit kaum konkurrenzfähig. Allerdings gibt es auch hier 12 GB RAM. Der Akku beträgt 4900 mAh, Beim Speicher kann man zwischen 256 GB und 512 Gb Speicher auswählen. Erweitern lässt sich dieser nicht mehr.Samsung verbaut eine 50 MP Hauptkamera mit einer f1.8-Blende, Dual Pixel AF sowie OIS. Dazu gesellt sich ein 10 MP Teleobjektiv mit einer f2.4-Blende, 3x optischem Zoom, Autofokus und OIS. Abgerundet wird dies mit einem 12 MP Weitwinkelobjektiv, welches über eine f/2.2-Blende verfügt.

Samsung S24

Die neue S24-Serie wird nach unten mit dem regulären S24 abgerundet. Hier kommt ein 6,2″ FHD+-Display mit einer Auflösung von 2.340 x 1.080 Pixeln zum Einsatz. Auch hier kommt ein LTPO-Display mit einer variablen Refresh-Rate zum Einsatz, ein massives Upgrade. Samsung setzt hier ebenfalls seinen hauseigenen Exynos-2400-Chip ein, der sich hier jedoch mit nur 8 GB RAM begnügen muss. Samsung betonte, dass sich alle K.I.Features auf allen drei Geräten absolut gleichwertig nutzen lassen. Die Kamera ist hier identisch zum Samsung S24+. Beim Speicher muss man sich zwischen 128 GB und maximal 256 GB entscheiden. Der Akku verfügt hier über eine Kapazität von 4.000 mAh, geladen werden kann mit maximal 25 Watt. Kabellos sind maximal 15 Watt drin. Austauschen lässt sich der Akku bei allen drei Modellen nicht mehr bzw. das Gerät muss im Fall der Fälle zu Samsung geschickt werden.

Software: 7 Jahre Updates garantiert

Apple garantiert seit Jahren schon mindestens fünf große Softwareupdates, teilweise waren schon sieben Jahre drin. Google garantiert diese 7 Jahre nun, Samsung zieht nun ebenfalls nach. Ausgeliefert werden die Geräte mit Android 14 als Basis, der Hersteller legt hier seine eigene One-UI-Oberfläche in Version 6.1 ausgeliefert

Sonstiges

Noch einmal zum Display, Samsung hat hier die maximale Helligkeit massiv gesteigert. Alle drei Geräte können nun eine Spitzenhelligkeit von 2.600 Bits darstellen, im Vorgänger waren es „nur“ 1.700 Nits. Samsung hat bei allen Geräten den Anteil recycelter Materialen gesteigert, erstmals kommt auch recyceltes Kobalt zum Einsatz. Die Verpackung ist zu 100% aus recycelten Materialien hergestellt.

Preise und Verfügbarkeit

Samsung nimmt ab sofort Vorbestellungen entgegen und wer sich dafür bis zum 30. Januar 2024 entscheidet, bekommt das doppelte Speichervolumen. Das S24 Ultra wird mindestes 1449,00 Euro kosten und wird in den Farben Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Violet und Titanium Yellow angeboten. Das Samsung S24+ startet bei mindestens 1149,00 Euro. Etwas günstiger ist das S24 geworden, es kostet nun 899,00 Euro mit der kleinen Speicherausstattung. Diese beiden Modelle werden in den Farben Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet und Amber Yellow angeboten. Es kann noch zusätzlich der Eintauschprämie gespart werden, für ein altes Samsung-Smartphone sind bis zu 750 Euro drin, 150 Tauschprämie und bis zu 600 Euro Eintauschwert. Für jedes andere eingetauschte Smartphone liegt der Eintauschwert bei 200 Euro.

