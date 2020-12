Home Daybreak Apple Update-Regen für iPhone, iPad, Watch und Mac | Aufruhr in der Lieferkette | Apple für Klimaschutz – Daybreak Apple

Guten Morgen alle miteinander! Falls sich gestern jemand gewundertt hat: Nein, wir haben das Frühformat nicht still und heimlich wieder einkassiert, der Grund für den Ausfall der Ausgabe zum Wochenstart ist viel banaler. In einem Satz: Ich hab’s verpennt. Dafür bin ich heute wieder da und blicke auf die letzten 24 Stunden zurück.

Der Montag stand erwartungsgemäß im Zeichen vieler Updates. Diese waren auch bereits erwartet worden, Apple hat pünktlich geliefert und größere Katastrophen sind offenbar ausgeblieben. Noch einmal im Überblick: iOS 14.3 und iPadOS 14.3 sind da, sie bringen die Unterstützung für Apple Fitness+ und die AirPods Max und jeder darf mal raten, welcher Punkt für deutsche Nutzer interessanter ist.

Interessant finde ich auch die Frage, ob die Benachrichtigungen bei neuen iMessage- und SMS/MMS wieder funktionieren, Apple hat das nämlich behauptet. Hier muss aber wohl noch ein wenig abgewartet werden, bis sich ein klares Bild ergibt.

watchOS 7.2 ist da und bringt einige neue Fitnessindikatoren, da werde ich die Tage selbst mal schauen, inwieweit das eine interessante Neuerung ist, gern auch Kommentare hierzu von euch.

macOS 11.1 ist da und gibt nun einigen Nutzern vielleicht einen guten Grund, Big Sur zu installieren . mir beispielsweise, ich habe das Update bis jetzt noch geschoben. tvOS 14.3 ist auch da und bringt eigentlich nichts aufregendes.

iOS 12.5 für alte iPhones ist da, damit auf ihnen die Corona-Warn-App laufen kann, aber euren ersten Schilderungen nach funktioniert das aktuell noch nicht. Und da weiß ich gerade auch noch nicht weiter. Ein altes iPhone 5s etwa habe ich auch spontan nicht zur Hand, um dem nachzugehen.

Aufruhr in der iPhone-Fabrik

Es ist eine unschöne Geschichte, die uns da aus Indien erreicht. Eine Fabrik des taiwanischen Fertigers Wistron soll Arbeiter mit attraktiven Löhnen angelockt, später dann aber nur einen Bruchteil oder gar keinen Lohn gezahlt haben. Die Arbeiter haben sich das am vergangenen Wochenende aber nicht länger gefallen lassen und die Fabrik verwüstet, hier gibt’s die Infos. Nicht schön, beides. Gewalt und Zerstörung ist nie gut, aber fällige Löhne zu zahlen, war seitens Wistron auch kein feiner Zug. Gute Arbeit: Kuchen! So muss es gemacht werden.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Das iPhone 13 soll ein 120 Hz-Display bekommen – mal wieder. Und ein Always-On-Display soll auch drin sein – ebenfalls mal wieder. Über den Sinn oder Unsinn eines solchen kann man sich streiten, Tatsache ist, dass immer mehr Smartphones dieses Feature bieten. Hier gibt’s die Infos darüber, welche Technik dies ermöglichen soll.

Tim Cook kämpft gegen den Klimawandel.

Tim Cook sprach unlängst bei den Vereinten Nationen. Was er zu sagen hatte, klingt durchaus schön und ist auch absolut zu begrüßen: Der Klimawandel muss gestoppt, die Nachhaltigkeit gestärkt werden, hierfür ziehen in nächster Zeit Regierungen und Unternehmen besser alle an einem Strang, sonst sieht es düster aus für unsere Kinder. Allerdings ist Apple vielleicht auch nur bedingt der richtige Lautsprecher für diese Forderungen, andererseits: Nur alle zwei oder drei Jahre ein neues iPhone oder iPad? Das geht schließlich auch nicht, wir wüssten doch gar nicht mehr, worüber wir berichten sollen. – ich hab daher Tim bescheid gesagt, doch auch bitte 2021 wieder ein neues iPhone-Lineup rauszubringen.

Damit wünsche ich euch einen entspannten Tag. Ich melde mich morgen früh wieder zu gewohnter Zeit.

