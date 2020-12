Home Gerüchte iPhone 13: 120 Hz- und Always-On-Display durch LTPO-Technik

Apple wird im iPhone 13 beim Display mutmaßlich auf die neue LTPO-Technik setzen. Diese erlaubt unter anderem eine relativ energieeffiziente Umsetzung eines 120 Hz-Displays. Aber noch ein Feature ließe sich damit realisieren: Ein Always-On-Display. Apple wird wohl weiter vor allem auf seine beiden Zulieferer LG und Samsung setzen.

Apple wird in seinem nächsten iPhone wohl eine fortschrittlichere Displaytechnik einsetzen. Das iPhone 13 soll mit einem LTPO-Display erscheinen, das geht aktuell aus Berichten südkoreanischer Medien hervor. Diese Panels erlauben ein gezielteres Ein- und Ausschalten der Pixel, dadurch arbeitet ein Display deutlich energieeffizienter.

Die LTPO-Technik ist eine wichtige Voraussetzung für die Realisierung eines 120 Hz-Displays, wie der Branchenbeobachter Ross Young bereits vor dem Start des iPhone 12 mehrfach angemerkt hatte. Zutreffend hatte er auch vorausgesagt, dass Apple im iPhone 12 kein 120 Hz-Feature unterbringen werde. Eine Bildwiederholrate von höher als 60 Hz hat sich inzwischen allerdings bereits bei vielen Herstellern auch im Mittelklassepreissegment etabliert.

Kommt 2021 auch das Always-On-Display im iPhone?

Weiter wird Apple wohl in der Hauptsache auf seine beiden größten Zulieferer Samsung und LG Display setzen, so der Bericht, dies auch deshalb, da die neuen LTPO-Panels in der Fertigung deutlich anspruchsvoller als die im iPhone 12 verbauten Panels ausfallen werden. Auch der chinesische Displayhersteller BOE wird sich wohl erneut um Aufträge vn Apple bewerben, er war allerdings erst kürzlich wieder an der Qualitätskontrolle gescheitert, Apfelpage.de berichtete.

Im iPhone 13 könnte durch die LTPO-Technik auch ein Always-On-Display realisiert werden, auch dies ist inzwischen eine bei Smartphones durchaus verschiedentlich anzutreffende Funktion. Apple hatte auf LTPO-Panels zuvor nur in der Apple Watch gesetzt.

