Programmhinweis: Bayern München vs. Real Madrid live bei Prime Video

Verfasst von Patrick Bergmann // 30. April 2024 um 20:14 Uhr // Sonstiges // // Keine Kommentare

Erstmals seit 2013 heißt der deutsche Meister nicht Bayern München und auch beim DFB-Pokalfinale ist man Zuschauer. Die letzte verbleibende Titelchance ist also die Champions League, wo man im Halbfinale steht. Der Gegner mit Real Madrid ist jedoch maximal abgezockt und ihr könnt live dabei sein.

Bayern vs Real Madrid live auf Amazon Prime

Dieses Duell hat eine lange Tradition, wobei Bayern ab den 2000ern geradezu der Angstgegner der Königlichen war. Unter anderem erzielte Roy Makaay im Trikot der Münchener gegen Real Madrid nach zehn Sekunden das immer noch schnellste Tor in der Geschichte der Champions League – und die Madrilenen führten den Anstoß aus. 2024 sind die Anzeichen etwas anders: Der FC Bayern München droht mal wieder eine titellose Saison, da man insbesondere in der heimischen Liga zu starken Formschwankungen unterlag. Real Madrid führt hingegen LaLiga an und setzte sich abgezockt gegen den FC Barcelona durch. Der deutsche Rekordmeister muss also heute in der Allianz Arena den Grundstock für das Weiterkommen legen, doch er sollte gewarnt sein. Real Madrid ist im Rückspiel im heimischen Stadion eine wahre Macht und hat schon zweimal City rausgeworfen.

Auf Prime Video zu sehen

Solange ein deutsches Team am Wettkampf teilnimmt, zeigt Amazon an Champions-League-Dienstagen von den Play-offs bis zum Halbfinale jeweils ein Spiel mit deutscher Beteiligung. Ist kein deutsches Team mehr vertreten, wird stattdessen das Topspiel gezeigt. Anpfiff ist in der Regel um 21 Uhr, die Vorberichterstattung auf Prime Video beginnt um 20:00 Uhr. Was noch besonders erwähnenswert ist, Prime Video zeigt das Spiel in 4k. Anschließend gibt es noch eine ausführliche Zusammenfassung der restlichen Partien des Spieltags.

