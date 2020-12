Home Betriebssystem Für alte iPhones: iOS 12.5 bringt Corona-Kontaktverfolgungsschnittstelle

Apple versorgt heute auch ältere iPhones und iPads mit einem Update: iOS 12.5 bringt als größte Neuerung die Schnittstelle zur Verfolgung von Infektionen mit Covid-19. Diese war bis jetzt nur unter iOS 13 nutzbar. Nun können auch Nutzer eines iPhones unter iOS 12 die Corona-Warn-App nutzen.

Apple hat heute Abend nicht nur iOS 14 mit einem Update bedient. Auch für das inzwischen schon deutlich angestaubte iOS 12 gab es eine Aktualisierung. iOS 12.5 bringt dabe eine durchaus interessante Neuerung: Apple hat mit diesem Update die Schnittstelle zur Verfolgung von Infektionen mit dem Corona-Virus in iOS 12 implementiert.

Für iPhone 5s und andere alte Geräte

Um diese nutzen zu können, war zuvor wenigstens iOS 13 nötig. Die Schnittstelle hat Apple gemeinsam mit Google entwickelt und arbeitet seitdem auch noch immer an graduellen Verbesserungen. Ob man die Corona-Warn-App (Affiliate-Link) oder andere Kontackt-Tracking-Apps nun nutzen will oder nicht, bleibt nun jedem Nutzer selbst überlassen, zumindest besteht aber nun auch an älteren iPhones die Möglichkeit dazu.

Hierzu zählt etwa das iPhone 5s oder das iPhone 6 / iPhone 6 Plus. Auch wurde watchOS 6.3 für alle Nutzer einer älteren Apple Watch veröffentlicht. Es behebt laut Apple relevante Sicherheitsprobleme.

