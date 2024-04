Home Daybreak Apple ChatGPT in iOS 18 | iPad Pro mit M4 | Vision Pro 2 noch weit entfernt – Daybreak Apple

ChatGPT in iOS 18 | iPad Pro mit M4 | Vision Pro 2 noch weit entfernt – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen!

Apple möchte bei KI bald einen großen Sprung machen, an welcher Stange, darüber herrscht noch Unklarheit. Google und OpenAI sind heiße Kandidaten, beide Firmen haben mächtige Sprachmodelle entwickelt und Apple verhandelt offenbar mit beiden gleichzeitig. – warum auch nicht?

Willkommen zur Übersicht am Morgen!

iOS 18 soll der große Wurf sein, das Update, das Apple ins KI-Zeitalter bringt. Noch ist aber nicht klar, auf welches Pferd man hier setzen möchte, bis die eigenen gesattelt werden können. Googles Gemini schien für Apple eine interessante Option zu sein, doch auch Verhandlungen mit OpenAI laufen weiter. Am Ende wird es wohl darauf hinauslaufen, wo Apple den besten Preis bekommt – bleibt zu hoffen, dass das auch mit der besten Nutzererfahrung einhergeht, die Apple kriegen kann.

Bekommt bereits das iPad Pro 2024 den M4?

Das war eine interessante Vermutung: Apple könnte bereits im kommenden iPad Pro den neuen M4 zum Einsatz bringen. Der M4, das ist so interessant daran, soll ein Chip sein, bei dessen Entwicklung Apple ein besonderes Augenmerk auf KI gelegt hat – was ja das Thema überhaupt ist in diesen Tagen, inzwischen auch bei Apple. Ob es wirklich so ist, werden wir bald wissen, das iPad-Event ist ja schon nächste Woche.

Die Vision Pro 2 ist noch weit entfernt

Wenig Bewegung herrscht dagegen wohl bis auf weiteres bei der Vision Pro. Die Brille wird es noch für geraume Zeit nicht in einer zweiten Generation geben, wie es aussieht. Bis zum ersten Upgrade könnten noch wenigstens zwei Jahre vergehen. Vor diesem Hintergrund bleibt die Frage, ob das Gadget sich in dieser Zeit als feste Größe am Markt etablieren können wird.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Das iPad wird nun ebenfalls in der EU geöffnet. Apple wird somit auch am Tablet den Weg frei machen müssen für alternative App-Shops und alternative Browser mit ihrer eigenen Engine. Bis dahin hat Apple noch ein wenig Frist von der EU zugestanden bekommen.

Wieder ein nutzloses Gadget mehr.

Es sollte Autofahrern im Alltag helfen, jetzt ist es wertloser Schrott – über ein kleines Gadget, dem heute der Stecker gezogen wird, hatten wir gestern berichtet.

Wieso hat Apple so viele Accounts gesperrt?

Eine seltsame Geschichte war das am Wochenende: Plötzlich fanden sich zahllreiche Nutzer aus ihrer Apple-ID ausgesperrt. Die Betroffenen mussten ihre Passwörter zurücksetzen und dabei kam es teils zu einigen Problemen. Noch ist nicht klar, was hinter diesem Vorgang steckte – ob es einen Fehler gab, oder Apple eventuell ein Sicherheitsproblem erkannt hatte.

iOS 18 soll überarbeitete Stock-Apps bringen.

Interessant war auch eine weitere Information vom Wochenende: Apple soll unter iOS 18 einige System-Apps einer Überarbeitung unterziehen, etwa Mail. Was genau neu sein wird, dazu gibt es aber noch keinen näheren Einblick.

Damit darf ich euch einen entspannten Start in den Tag wünschen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!