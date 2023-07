Twitter ist jetzt X: Der Vogel ist tot

Twitter war einmal. Jetzt heißt der Dienst X. Der Vogel ist tot, ob der Service bald folgt?

Für Nutzer, die nicht regelmäßig die Schlagzeilen der Tech-Branche durchgehen und auch seltener auf Twitter aktiv sind, dürfte das eine irritierende Überraschung gewesen sein, denn ab sofort ist Twitter nicht mehr Twitter. Schon Anfang der Woche hatte der Dienst angefangen, seinen Namen zu ändern, zuletzt war dann auch die iOS-App dran.

Der Vogel ist verschwunden, an seine Stelle ist das X getreten, die Umbenennung wurde schon lange vorbereitet. Schon vor einigen Wochen wurde die Firma hinter Twitter umbenannt.

Noch wird der neue Name nicht überall angezeigt. Das kostenpflichtige Abo Twitter Blue etwa ist noch nicht X Blue geworden, das dürfte aber bald folgen, ebenso wie die Namensänderung in der Mac-App.

Die einzige Möglichkeit, die Änderung von Name und Icon zu verhindern war, das Update der iOS-App nicht zu installieren.

This is like an alternate universe pic.twitter.com/y2oAkF522W

— Ian Zelbo (@ianzelbo) July 28, 2023