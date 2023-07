Home Sonstiges Twitter-Anwalt: Meta hat unser Business gestohlen

Twitter beschuldigt Meta, sein Geschäftsmodell gestohlen zu haben. Ehemalige Twitter-Mitarbieter hätten für Meta eine dreiste Kopie gebaut, so Unternehmensvertreter und Anwälte heute. Beweise oder auch nur Hinweise darauf gibt es nicht.

Twitter lässt der Start eines neuen sozialen Netzwerks von Tech-Gigant Meta nicht kalt. Unternehmensanwalt Alex Spiro erhob heute lautstarke Anschuldigungen gegen den Facebook-Konzern. Meta habe sein neues Netzwerk Threads gebaut, indem eine dreiste Kopie von Twitter erstellt worden sei, so Twitter-Vertreter.

Ehemalige Mitarbeiter von Twitter sollen für Meta das Gerüst und Konzept von Threads gebaut haben, wie US-Medien aus den Anschuldigungen zitieren.

Keine Beweise für Anschuldigungen

Metą wies die Vorwürfe umgehend zurück – auf Threads. Es gebe keine Ex-Twitter-Mitarbeiter im Threads-Entwicklerteam, eine Behauptung, die man n nicht aufstellen würde, wäre sie wahr.

Twitter wirft Meta weiterhin vor, Nutzerdaten aus Twitterkonten großmaßstäblich abgesaugt zu haben, auch hierfür gibt es bislang noch keine verlässlichen Belege.

Tatsache ist, dass Threads darauf basiert, die Nutzerdaten von Instagram zu verwenden, wodurch es fraglich erscheint, ob Meta darauf angewiesen ist, Daten aus Twitter-Accounts zu ziehen.

Threads hat am ersten Tag auch ohne Launch in der EU über 30 Millionen Nutzer gewonnen, wie viele davon bleiben und längerfristig aktiv sein werden, steht dahin. Es ist auch nicht klar, ob und wann die neue Plattform in Europa starten wird, sie ist allerdings auf Umwegen schon jetzt auch hier zugänglich.

