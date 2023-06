Home Deals Tech-Deal: neues MacBook Air 15″ bereits mit deutlichen Rabatten erhältlich

Tech-Deal: neues MacBook Air 15″ bereits mit deutlichen Rabatten erhältlich

Verfasst von Patrick Bergmann // 23. Juni 2023 um 19:07 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Die diesjährige Keynote überraschte uns nicht nur mit Software und der Vision Pro. Apple präsentierte auch gleich drei neue Mac-Modelle. Besonders interessant ist dabei das MacBook Air 15″. Endlich ein größeres Display mit gehobener Leistung für den Consumer, und langgehegter Wunsch aller Fans vom MacBook Air. Doch reißenden Absatz scheint das Gerät nicht zu finden, was umso besser für Schnäppchenjäger ist.

Gut eine Woche nach Marktstart sind 10% Rabatt drin

Das MacBook Air 15″ punktet neben dem größeren Display primär mit einem satten Sound, wie die ersten Reviews berichteten. Umso erstaunlicher ist es also, dass das MacBook Air 15″ bereits mit 10% Rabatt im Handel erhältlich ist. Wer sich für die Variante mit 512 GB SSD (unsere Empfehlung, die 256 GB große SSD ist nur halb so schnell) und 8 GB RAM entscheidet, bekommt das Gerät aktuell für 1647,00 Euro statt der regulären UVP von 1899,00 Euro.

Passendes Zubehör

Der so gesparte Preis kann stattdessen in passendes Zubehör investiert werden. Wer keine Schutzhüllen mag, der sollte sich unbedingt die Skins von Marmelade Cat anschauen, dazu gerne mal in das Interview reinlesen. Zudem haben wir noch dieses Zubehör für euch gefunden:

