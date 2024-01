Home Mobilfunk NordVPN kündigt eSIm-Dienst „Saily“ an

Verfasst von Patrick Bergmann // 16. Januar 2024 um 08:25 Uhr // Mobilfunk // // Keine Kommentare

Mit tvOS 17 lassen sich sogenannte VPN-Dienste auch auf der Apple TV nutzen, diese sind damit nochmals interessanter geworden. Einer der größten Anbieter ist NordVPN und hier gibt es eine interessante Ankündigung.

eSIM-Dienst angekündigt

Im VPN-Geschäft ist NordVPN eine feste Größe, nun will man auch in das eSIM-Business einsteigen. Dazu wird man das Angebot Saily auf den Markt bringen. Konkrete Details sind derzeit nur spärlich verfügbar. Vereinfacht gesagt, handelt es sich hierbei um eine Art von Preissuchmaschine für Mobilfunktarife, die via eSIM erhältlich sind. Aktuell haben die Anbieter einen Informationsdienst geschaltet, an dem sich interessierte Anwender mit ihrer E-Mail-Adresse registrieren können. Aus den wenigen Informationen lesen wir heraus, dass es sich aber um reine Datentarife zu handeln scheint, die Saily durchforsten will.

Erscheint wohl im April

NordVPN spricht davon, das Angebot im ersten Quartal 2024 an den Start zu bringen. Die dazugehörige App soll in der Beta-Phase ab März 2024 starten. Will man den Zeitplan einhalten, muss das Angebot bis zum April verfügbar sein. Das ist durchaus ambitioniert. Dennoch finden wir das Angebot nicht schlecht, so dürften hierzulande Mobilfunkbetreiber endlich unter nennenswerten Zugzwang kommen – schließlich zählen die Preise pro Gigabyte in Deutschland zu den höchsten der Welt. Wenn sich gerade Datentarife einfach vergleichen lassen, könnte sich endlich mal etwas bewegen.

