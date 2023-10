Home Mac Neues MacBook Pro mit verbessertem mini-LED noch in diesem Jahr?

Schon lange wird über ein MacBook Pro mit neuer mini-LED-Technologie spekuliert. Damit ausgestattete Displays sollen energiesparender sein, weshalb der Einsatz in MacBooks durchaus sinnvoll ist. Einem Bericht nach könnte es jetzt schneller gehen als gedacht.

Es ist schon öfter vorgekommen, dass Apple nach der September-Keynote für iPhones und Apple Watches noch ein Event für iPads und Macs im Oktober oder November abhält. DigiTimes geht nun davon aus, dass das auch in diesem Jahr der Fall sein wird. Dabei könnte Apple MacBook Pros mit verbessertem mini-LED präsentieren. Bereits jetzt haben die MacBook Pros mit M-Prozessoren mini-LED verbaut, Apple könnte die verbesserte Technologie zum Energiesparen nutzen.

Zweifelhafte Quelle, Marktstart erst mit M3?

Mini-LED ist die Weiterentwicklung von LED-Displays. Während Apple bei iPhone und iPad schon lange auf OLED setzt, will man diesen Schritt im MacBook überspringen. OLED überzeugt mit einem guten Schwarzwert, da sich nicht benutzte Pixel abschalten lassen. Mini-LED, wie bereits in den MacBook Pro seit 2021 verbaut, hat einen ähnlichen Schwarzwert, besticht aber primär durch eine höhere Helligkeit. Die neuen MacBook-Displays dürften zwar nur minimal heller werden wie die aktuellen Modelle, dabei aber deutlich weniger Energie verbrauchen.

DigiTimes bezieht sich auf Kontakte in der Lieferkette Apples. In der jüngsten Vergangenheit waren diese Informationen jedoch nicht immer korrekt, wie MacRumors anmerkt. Außerdem haben die MacBooks der Pro-Reihe in diesem Jahr schon ein Update bekommen, wodurch die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Updates deutlich sinkt. Mark Gurman sieht ein neues MacBook Pro frühestens im kommenden Jahr, dann mit neuem M3 Chip.

