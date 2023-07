Home Apple Neuer Apple Campus in North Carolina – Pläne für Phase 1 eingereicht

Vor bereits 2 Jahren hat Apple angekündigt, mehr als 1 Milliarde Dollar zu investieren. Die erste Phase des Bauvorhabens wird aus einem Parkhaus und sechs Gebäuden bestehen.

Apple Campus in North Carolina entsteht

Apple besitzt im Research Triangle Park eine Gesamtfläche von 281 Hektar. Hier wird der Technik Riese vor allem in ein Technik- und Forschungszentrum investieren. Die erste große Phase des Bauvorhabens umfasst unter anderem 65.000 Quadratmeter Bürofläche, 17.650 Quadratmeter Nebenflächen und circa 3000 Parkplätze. Weiterhin sollen in Phase 1 weitere kleinere Nebengebäude und ein Parkhaus entstehen. Der Startschuss für den Baubeginn scheint kurz bevorzustehen, da Apple mit dem Einholen verschiedener Genehmigungen voranschreitet und auf dem Gelände bereits erste Vorbereitungen getroffen wurden. Entwicklungspläne, die Apple bereits eingereicht hat, lassen vermuten, dass auf Phase 1 weitere Bauphasen folgen werden.

Nach Fertigstellung des neuen Apple Campus sollen hier circa 3.000 neue Arbeitsplätze in den Bereichen künstliche Intelligenz, Software-Engineering, maschinelles lernen und weiteren Bereichen entstehen. So könnte der neue Apple Campus nach seiner Fertigstellung zu einem der größten Beschäftigungszentren des Unternehmens in den USA werden.

