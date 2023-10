Home iPad Mini 7 und Air 6: Sehen wir bald neue iPads?

Schon seit einem Jahr hat Apple keine neuen iPads vorgestellt. Im Oktober 2022 hat der M2-Chip Einzug in die iPad Pro-Modelle gehalten. Auch das mittlerweile 10. Einsteiger-iPad wurde damals gezeigt. Es wir also mal wieder Zeit für neue iPads.

Wie 9to5Mac jetzt berichtet, könnte es wohl bald soweit sein. Analysten rechnen mit neuen iPads in den kommenden Monaten. Dabei können wir uns vor allem auf ein neues iPad Air freuen. Doch auch ein erneuertes iPad mini stehe kurz vor dem Start. 9to5Mac bezieht sich dabei auf seine Quellen, die in der Vergangenheit bereits des Öfteren richtig lagen.

Kommt bald in großes iPad Air?

Bereits im Dezember des vergangenen Jahres spekulierte Ming-Chi Kuo, dass Apple an einem neuen iPad mini arbeite. Es handelt sich um die mittlerweile siebte Generation, die laut Kuo noch 2023 oder im frühen 2024 kommen soll. Da wir ein weiteres Event in diesem Jahr für unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen halten, könnte an der Zeitangabe durchaus etwas dran sein. Spätestens im Frühjahr dürfte es dann Releases entweder per Pressemeldung oder auf einem eigenen Event geben. Bereits letzte Woche berichteten wir darüber.

Neu dagegen ist die Information, dass wir zeitgleich wohl auch das nächste iPad Air sehen. Unter den Codenames J507 und J508 gibt es zwei neue Modelle. Das iPad Air wird vermutlich mit neuem Chip – das aktuelle Air läuft mit M1 – und in zwei Versionen kommen (Mobilfunk und WLAN). Daher kommen auch die beiden Codes. Ein zeitgleicher Release zum iPad mini gilt als sehr wahrscheinlich. Ähnlich zum MacBook Air – das dieses Jahr zum ersten mal mit 15 Zoll-Display kam – könnte es dieses mal auch eine größere Version des iPad Air geben.

Um das Line-up zu vervollständigen, wird es wohl ein neues Basis-iPad und neue iPadPros mit M3-Chip geben. Hier werden aller Voraussicht nach aber erst die Macs auf den neuesten Chip aktualisiert.

