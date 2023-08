Home Betriebssystem macOS Sonoma: Entwickler können Beta 5 laden

macOS Sonoma: Entwickler können Beta 5 laden

Apple hat heute Abend auch macOS Sonoma Beta 5 für die registrierten Entwickler bereitgestellt. Die neue Beta kann damit ab sofort von Entwicklern geladen und installiert werden. Die neue Testversion folgt zwei Wochen auf die Verteilung der vorangegangenen Beta. Das finale Release können Nutzer im Herbst erwarten.

Entwickler können die neue Beta wie üblich in den Systemeinstellungen im Bereich Software-Update laden und installieren, wenn der Mac bereits für das Beta-Programm registriert ist. Seit kurzem ist die Nutzung der Betas auch ohne zahlungspflichtiges Abo des Developer-Programms möglich.

Apple bringt Neuerungen in Safari und Nachrichten auf den Mac

macOS Sonoma ist alles in allem kein sehr großes Updates, es bringt hier und da Neuerungen im Workflow wie etwa Widgets. Auch kommen die Neuerungen in Nachrichten und Safari mit dem Update auch auf den Mac.

Apple wird in Bälde auch die Public Beta für freiwillige Tester aktualisieren. Für diese, wie auch die Beta für Entwickler gilt allerdings, sie tunlichst nicht auf produktiv genutzten Systemen zu installieren, was sich erst kürzlich noch einmal eindrucksvoll gezeigt hat, als eine frühere Beta zu massiven Problemen bei der Nutzung der Maschinen geführt hatte, auf denen sie installiert wurde.

Wie läuft die neue Beta von macOS Sonoma auf euren Macs? Berichtet gern von euren Erfahrungen in den Kommentaren unter diesem Artikel.

