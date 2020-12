Home Betriebssystem macOS Big Sur 11.2 Beta 1 ist für Entwickler verfügbar

macOS Big Sur 11.2 Beta 1 ist für Entwickler verfügbar

Apple hat zuletzt auch die erste Beta von macOS Big Sur 11.2 an die Entwickler verteilt. Montag erst war macOS 11.1 für alle Nutzer veröffentlicht worden. macOS 11.2 wird sich wohl weiter um die Beseitigung verbliebener Bugs und die Verbesserung von Sicherheit und Performance kümmern.

Apple hat am gestrigen späten Abend noch die erste Beta von macOS Big Sur 11.2 an die Entwickler verteilt. Der Download der neuen Testversion kann wie üblich in den Systemeinstellungen im Bereich Software-Update angestoßen werden. Zuvor waren bereits iOS 14.4 / iPadOS 14.4 Beta 1, watchOS 7.3 Beta 1 und tvOS 14.4 Beta 1 an die Entwickler verteilt worden.

macOS Big Sur 11.2 Beta 1 erscheint wenige Tage nach dem letzten Update für alle Nutzer: Am Montag hatte Apple macOS Big Sur 11.1 veröffentlicht, das erste Update nach der Veröffentlichung der neuen Hauptversion vor einem Monat.

Details zu möglichen Neuerungen in macOS Big Sur 11.2 sind noch nicht bekannt

Aktuell ist noch nicht klar, welcher Art die Neuerungen sind, die in macOS Big Sur 11.2 adressiert werden. Klar dürfte aber sein, dass Apple im kommenden Update weitere Bugs und Probleme in Big Sur beseitigen wird, deren Lösung es nicht mehr in macOS 11.1 geschafft hatten.

Bemerkt ihr interessante Änderungen in der ersten Beta von macOS Big Sur 11.2? Lasst es uns wissen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!