Beta 1 von watchOS 7.3 ist ebenfalls für Entwickler verfügbar

watchOS 7.3 ist ebenfalls gerade eben in einer ersten Beta an die Entwickler verteilt worden. Auch hier ist noch nichts darüber bekannt, welcher Art die zu erwartenden Neuerungen sind, wir freuen uns aber über eure Beobachtungen in den Kommentaren.

Damit sich iOS 14.4 Beta 1 nicht so einsam fühlt, hat Apple gerade eben auch noch watchOS 7.3 Beta 1 ins Rad geschickt. Auch diese Beta kann ab sofort von registrierten Entwicklern geladen und installiert werden. Um die neue Beta laden zu können, muss das passende Entwicklerprofil auf der Apple Watch installiert sein, die Uhr muss auf dem Ladegerät liegen und der Akku der Apple Watch muss zu wenigstens 50% geladen sein. Zudem muss die Uhr mit dem selben WLAN verbunden sein, das auch das gekoppelte iPhone nutzt.

Apple hatte erst am Montag watchOS 7.2 für alle Nutzer veröffentlicht. Dieses Update brachte unter anderem neue Fitnessfunktionen und die Unterstützung für Apple Fitness+ sowie die neuen AirPods Max.

Noch keine Details zu den Neuerungen ins watchOS 7.3

Auch bei watchOS 7.3 ist noch nicht bekannt, welche Neuerungen das Update bieten und welche davon sich bereits in der ersten Beta abzeichnen werden.

Wir werden in jedem Fall berichten, sollte es etwas zu berichten geben und ihr könnt eure Entdeckungen gern in den Kommentaren hinterlassen.

