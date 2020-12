Home Betriebssystem tvOS 14.4 Beta 1 für Entwickler ebenfalls verfügbar

Auch tvOS 14.4 hat heute Abend seine erste Beta erhalten. Hier dürften allerdings keine grundlegenden Neuerungen zu erwarten sein, solltet ihr allerdings etwas interessantes in der neuen Testversion entdecken, zögert nicht, uns in den Kommentaren davon wissen zu lassen.

Apple hat heute Abend auch tvOS 14.4 in einer ersten Entwicklerversion an die Developer verteilt. Auch iOS 14.4 und iPadOS 14.4 sowie watchOS 7.3 waren heute in einer Beta 1 an die Developer ausgegeben worden.

Am Montag erst hatte Apple tvOS 14.3 für alle Nutzer veröffentlicht. Größte Neuerung dieses Updates war die neu hinzugekommene Unterstützung für den Fitnessdienst Apple TV+, der allerdings in Deutschland noch nicht gebucht werden kann.

Keine großen Neuerungen in tvOS 14.4 zu erwarten

tvOS 14.4 bildet seit einiger Zeit auch die Grundlage der Software für den HomePod. Auf große Änderungen oder neue Funktionen müssen Nutzer in tvOS 14.4 indes wohl eher nicht spekulieren, die sind unter tvOS außerhalb der Hauptversionen eher selten zu finden. Das Update adressiert wie meist wohl eher die allgemeine Verbesserung der Stabilität, Sicherheit und Performance von tvOS. Mit der finalen Version von tvOS 14.4 ist erst in einigen Monaten zu rechnen.

Solltet ihr dennoch eine neue Funktion oder etwas anderes interessantes in tvOS 14.4 Beta 1 entdecken, lasst es uns gern wissen.

