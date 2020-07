macOS 10.15.6 für alle ist da und beseitigt ein paar Fehler

Apple hat jetzt auch das bereits erwartete Update für macOS Catalina zum Download zur Verfügung gestellt. macOS Catalina 10.15.6 kann damit ab sofort installiert werden. Das Update beseitigt in der Hauptsache einige Fehler und Probleme in Zusammenhang mit verschiedenen Aspekten der Arbeit an einem Mac.

Apple hat heute Abend neben iOS 13.6 / iPadOS 13.6 und watchOS 6.2.8 sowie eines Updates für tvOS auch macOS aktualisiert. Auch dieses Update stand bereits aus.

Apple bringt keine neuen Funktionen auf den Mac, aber mit der Aktualisierung auf macOS Catalina 10.15.6 hat Apple einige Bugs beseitigt und Verbesserungen eingeführt, die sich etwa beim Streaming von Videos am MacBook bemerkbar machen.

Das ist neue in macOS Catalina 10.15.6

Apple gibt die folgenden Notizen zum Update auf macOS Catalina 10.15.6 an.

• Eine neue Option wird hinzugefügt, mit der Videostreams auf Mac-Notebooks mit HDR-Unterstützung für die Batterielebensdauer optimiert werden.

Ein Problem wird behoben, bei dem sich der Computername nach der Installation eines Softwareupdates ändern kann.

Ein Problem wird gelöst, bei dem bei bestimmten USB-Mäusen und -Trackpads die Verbindung abbrechen kann.

Das Update auf die neue Version kann in den Systemeinstellungen im Bereich Software-Update angestoßen werden. Es ist immer ratsam, vor dem Start eines Updates ein aktuelles TimeMachine-Backup erstellt zu haben.

-----

