iOS 13.6 / iPadOS 13.6 für alle Nutzer mit CarKey ist da

Apple veröffentlicht heute Abend iOS 13.6 für alle Nutzer. Das neue Update kommt nicht überraschend, nachdem der laufende Beta-Zyklus bereits zuvor durch die Freigabe der GM-Versionen zu einem ende gebracht wurde. iOS 13.6 bringt unter anderem CarKey für Nutzer und ein neues Feature für Apple News+.

Apple veröffentlicht heute Abend iOS 13.6 für alle Nutzer. Das Update wird wie üblich in Wellen verteilt und ist zu Anfang noch nicht auf allen Geräten verfügbar. Dass iOS 13.6 bald erscheinen würde, war schon bekannt, da zuletzt bereits die GM-Versionen für die Entwickler zum Testen bereitgestellt worden war.

Apple bringt CarKey und neue Funktion für Apple News+

Apple wird mit iOS 13.6 die neue Funktion CarKey für alle Nutzer zur Verfügung stellen. Damit kann ein kompatibles Auto auch mit dem iPhone aufgeschlossen werden, zudem können Nutzer ihren Autoschlüssel in Zukunft per iMessage an andere Kontakte schicken.

Weiter bringt iOS 13.6 Apple News+ neue Audioinhalte, das ist für Nutzer in Deutschland allerdings recht uninteressant, da der Bezahldienst von Apple aktuell hier noch nicht verfügbar ist und es wohl auch nicht so bald wird.

Zudem neu in iOS 13.6 ist die Möglichkeit, differenzierter einzustellen, wie iOS mit heruntergeladenen System-Updates umgeht.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!