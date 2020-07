watchOS 6.2.8 für alle: Bringt CarKey auf die Apple Watch

Apple hat heute Abend auch watchOS 6.2.8 für die Apple Watch veröffentlicht. Das Update kann ebenfalls ab sofort von allen Nutzern einer Apple Watch unter watchOS 6 geladen und installiert werden. Das Update bringt auch auf der Apple Watch die Möglichkeit, CarKey bei kompatiblen Autos zu nutzen.

Heute Abend hat Apple neben iOS 13.6 / iPadOS 13.6 auch watchOS 6.2.8 für alle Nutzer veröffentlicht. Auch dieses Update war bereits erwartet worden.

Es kann ab sofort von allen Nutzern einer Uhr, die unter watchOS 6 läuft, geladen und installiert werden. Um das Update auf eurer Apple Watch zu installieren, muss diese zu wenigstens 505 geladen sein, die Uhr muss außerdem auf dem Ladegerät liegen und mit dem WLAN verbunden sein, das auch das gekoppelte iPhone verwendet.

watchOS 6.2.8 bringt den Autoschlüssel auf die Uhr

Wie auch iOS 13.6, hat Apple das neue Feature CarKey auch in das Update auf watchOS 6.2.8 einfließen lassen. Damit können Besitzer eines Wagens, der CarKey unterstützt, ihr Auto in Zukunft auch per Apple Watch aufschließen.

Darüber hinaus bringt das Update die üblichen allgemeine Verbesserungen von Sicherheit, Stabilität und Performance von watchOS. Die Aktualisierung dürfte auch eine der letzten – wenn nicht die letzte – für watchOS 6 gewesen sein, bevor im Herbst watchOS 7 für alle Nutzer einer kompatiblen Uhr erscheint.

