MacBook Pro: Letztes Touch Bar-Modell wird eingestellt

Im Zuge der Einführung des neuen MacBook Pro 14 und 16 Zoll mit M3-Chip wurde das letzte 13 Zoll-Modell aus dem Verkauf genommen. Damit ist die Zeit der Touch Bar nun auch offiziell endgültig beendet. Generalüberholt ist diese Variante bei Apple indes noch eine Weile erhältlich.

Apple hat heute Nacht nicht nur neue MacBooks vorgestellt, auch wurde ein Modell aus dem Verkauf genommen. Das MacBook Pro 13 Zoll wird nicht länger angeboten.

Das MacBook Pro 13 Zoll mit M2 war die letzte Version des MacBook Pro, die über die Touch Bar verfügt hat. Dieser berührungsempfindliche Bedienstreifen war 2016 im MacBook Pro eingeführt worden, vor Jahren allerdings auch wieder abgekündigt worden.

Verkauf bei anderen Händlern läuft noch weiter

Das MacBook Pro 13 Zoll mit Touch Bar kann indes nach wie vor als generalüberholtes Gerät bei Apple bestellt werden, dies wird noch für eine gewisse Zeit möglich sein.

Auch andere Händler werden diese Maschinen noch so lange zum Kauf anbieten, bis die Vorräte abverkauft sind. Hier lest ihr mehr über die neuen MacBooks, die Apple heute Nacht vorgestellt hat. Sie sind alle mit dem neuen M3 ausgestattet, den es in drei Versionen gibt. Hier lest ihr mehr Details zu den neuen Chips.

