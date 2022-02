Home Daybreak Apple Mac mit Face ID? | wie funktioniert die eSIM? | was kann das Einsteiger-MacBook Pro 2022? – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Die eSIM wird eventuell in künftigen iPhones die physische SIM-Karte komplett ablösen. Wir nahmen Gerüchte zu diesem Thema zum Anlass, das Prinzip der eSIM einmal genauer zu betrachten. Außerdem flackerten Spekulationen um einen Mac mit Face ID wieder auf.

Das iPhone könnte in Zukunft gänzlich ohne Slot für physische SIM-Karten auskommen. Entsprechende Spekulationen tauchten vor einigen Wochen erstmals auf, Apfelpage.de berichtete. Unklar ist allerdings noch ein möglicher Zeitplan. Apple könnte dieses Jahr bereits zur Tat schreiten, möglicherweise aber auch erst später. Einige Analysten rechnen auch mit einem gemächlichen Übergang.

Die meisten wissen schon, was eine eSIM ist, doch wir haben die Funktionsweise und die Einrichtung dieses Wochenende noch einmal beschrieben, hier geht’s zum entsprechenden Ratgeber. Kommende Woche schauen wir uns einmal die Tarifdetails zur Nutzung von eSIMs bei den wichtigsten deutschen Providern und Netzbetreibern an.

Der Mac könnte doch noch Face ID bekommen

Die Frage ist nur, wann: Denn die Frage nach Face ID im Mac ist nicht neu. Apple soll aber vor allem auch aus Kostengründen bislang darauf verzichtet haben. Das muss zwar nicht für immer so bleiben, dennoch sollten sich Nutzer nicht allzu große Hoffnungen auf Änderungen in nächster Zeit machen, hier dazu mehr.

Apple Tv+ räumt weitere Auszeichnungen ab

diesmal hat der Streamingdienst von Apple einige begehrte Auszeichnungen in Großbritannien abgeräumt, welche und für was diese vergeben wurden, lest ihr hier bei uns.

Was kann das neue Einsteiger-MacBook Pro?

Ein neues Einsteiger-Modell soll das aktuell noch verkaufte 13 Zoll-MacBook Pro ersetzen, das Apple Ende 2020 vorgestellt hatte und noch immer verkauft. Es könnte mit Apples dieses Jahr erwarteten M2-Chip kommen, heißt es. Was sonst bereits über die Spezifikationen gemunkelt wird, lest ihr hier.

Damit darf ich mich für den Moment verabschieden und wünsche euch – auch wenn das schwer ist – einen entspannten Montag.

