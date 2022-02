Home Featured Face ID im Mac: Es wird noch lange dauern

Face ID im Mac: Es wird noch lange dauern

Der Mac verfügt nach wie vor nicht über Face iD. Dass die 3D-Gesichtserkennung auch auf Apples Rechner gelangt, war schon oft Gegenstand von Spekulationen. Apple verfolgt offenbar auch entsprechende Pläne, mit einer raschen Umsetzung brauchen wir aber wohl nicht zu rechnen.

Apple hat vor nun gut vier Jahren seine 3D-Gesichtserkennung Face ID auf das iPhone gebracht. Dort wurde sie im Laufe der Jahre immer besser und kann bald sogar mit einer Maske genutzt werden, doch darüber hinaus hat Face iD es bis jetzt nicht weit gebracht. Nur das iPad Pro hat das Feature noch erhalten, der Mac wartet noch immer auf eine TrueDepth-Kamera oder etwas vergleichbares.

Dabei war Apple schon einmal kurz davor, Face ID auf den Mac zu bringen, geht man nach Mark Gurman. Dieser greift das Thema Face ID auf dem Mac in der neuesten Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters erneut auf.

Der iMac hätte fast Face ID erhalten

Apple war drauf und dran, den 24 Zoll-iMac mit seinem neuen Design auch mit Face ID auszustatten, so Gurman. Was letztendlich dafür gesorgt hat, dass es nicht dazu kam, ist nicht klar, aber bekanntlich hatte Apple ohnehin Probleme, den iMac 24 Zoll auf den Markt zu bringen. Für die weitere Zukunft macht Gurman in dieser Hinsicht auch wenig Hoffnung.

Falls überhaupt, werde Apple Face ID zunächst in einen iMac oder ein externes Display bringen, nur dort sei ausreichend Platz vorhanden. MacBooks mit Face ID werde man so bald nicht sehen, die dafür nötige Technik existiere schlicht nicht. Allerdings ist Gesichtserkennung in Notebooks sehr wohl möglich, wie wir von den Surface-Rechnern sowie diversen PCs mit Windows Hello-Unterstützung wissen. Dennoch, bis es ein MacBook mit Face ID gibt, dürfte der App Store von der Provision befreit und offen für Sideloading sein.

An Patenten und Konzepten zu Face ID im Mac mangelt es bekanntlich nicht. Auch hat Apple bereits verschiedentlich Code zur Unterstützung von Face ID in macOS-Betas einfließen lassen, jedoch nur, um ihn später wieder zu entfernen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!