Home Betriebssystem iOS 18: Apple soll mehrere System-Apps überarbeiten

iOS 18: Apple soll mehrere System-Apps überarbeiten

Das nächste große Update für iPhone und iPad soll einige Überarbeitungen für verschiedene System-Apps mitbringen. Unter anderem Mail, aber auch Fitness sollen eine Auffrischung erhalten. Was genau damit gemeint ist, ist noch nicht klar.

Apples nächstes großes Update auf iOS 18 wird auch Neuerungen für einige Stock-Apps von iOS mitbringen, diesen Ausblick vermittelte Mark Gurman am Wochenende. In der aktuellen Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters schreibt der Redakteur von Bloomberg, der über oft hervorragend unterrichtete Quellen bei Apple verfügt, Apple werde einige iOS-Apps überarbeiten.

Genannt wurden etwa Mail, Notizen, Fitness oder Fotos. Ein grundlegend neues Design werde es wohl nicht geben, schränkte Gurman zugleich ein.

Keine Details über Neuerungen in iOS-Apps

Auch hielt sich Gurman über mögliche neue Funktionen in den verschiedenen iOS-Apps zurück, es gibt allerdings hier bereits Spekulationen. So soll die Notizen-App etwa um eine direkte Integration von Sprachmemos ergänzt werden, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Darüber hinaus könnte sie in Zukunft auch mathematische Ausdrücke abbilden.

Apple scheint über dies in iPadOS 18 auch endlich einen eigenen Taschenrechner integrieren zu wollen. Der Rechner am Mac soll unter macOS 15 auch einige neue Gestaltungsmerkmale erhalten, wie es zuletzt hieß.

iOS 18 wird allerdings vor allem einen Fokus auf KI legen. Apple dürfte hier erstmals substanzielle Neuerungen vorstellen, derzeit scheint es, als würde Apple den Fokus hier zunächst auf lokal laufende Modelle legen.

Apple wird die neuen Systeme erstmals im Rahmen der WWDC 2024 vorstellen, sie erscheinen dann im Herbst für alle Nutzer kompatibler Hardware.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!