Ausgesperrt: Apple-ID-Nutzer sollten am Wochenende ihr Passwort zurücksetzen

Apple hat viele Nutzer am Wochenende aus ihren Accounts geworfen. Nachdem Nutzer sich erneut an ihrer Apple-ID anmelden sollten, wurden ihre Konten gesperrt. Um sie wieder zu reaktivieren, musste das Passwort zurückgesetzt werden. Die Hintergründe dieses Vorgangs sind noch immer nicht klar.

Seltsam wurde es für Apple-Nutzer am Wochenende. Beginnend in der Nacht von Freitag auf Samstag, wurden viele Nutzer am iPhone oder Mac aufgefordert, sich erneut an ihrer Apple-ID anzumelden. So etwas kam in der Vergangenheit zu verschiedenen Gelegenheiten immer einmal vor, allerdings mögen sich einige Nutzer in dem Moment noch an die Betrugswelle mit gefälschten Anmeldedialogfenstern erinnert haben, die das Ziel hatten, Anmeldedaten zu Apple-IDs zu erlangen. In diesem Fall aber tauchte die Anmeldeaufforderung etwa beim Aufruf der Einstellungen der iCloud auf und es wurde die zur Apple-ID gehörende E-Mail-Adresse angezeigt.

Nach der Anmeldung wurde es so richtig seltsam

Doch nachdem Nutzer dann ihr Passwort eingegeben hatten, wurde es noch seltsamer: Es folgte der Hinweis, die eigene Apple-ID sei gesperrt. Um sie zu entsperren, musste das Passwort zurückgesetzt werden. Hierbei mussten sich Nutzer ein komplett abweichendes Passwort ausdenken, Varianten der bereits verwendeten Passwörter waren nicht zugelassen.

Beitrag von @nichagan Auf Threads ansehen

Wer den neuen erweiterten Schutz vor Gerätediebstählen aktiviert hatte, sah sich mit zusätzlichem Ärger konfrontiert, denn hier ist eben das Zurücksetzen des Passworts eine der Aktionen, die erschwert werden.

Hintergründe sind unklar

Was hinter den seltsamen Vorgängen vom Wochenende steckt, über die zahlreiche Nutzer in sozialen Medien berichteten, ist nicht klar. Denkbar ist ein Systemfehler bei Apple, allerdings zeigte die Systemstatusseite nie einen Fehler an.

Vorstellbar ist aber auch, dass Apple ein unmittelbares und ernstes Sicherheitsproblem für eine Reihe von Konten gesehen hatte, deren Passwörter möglicherweise kompromittiert worden sein könnten. Wenn das so ist, wäre es plausibel, vorerst nicht umfassend darüber zu informieren.

Musstet ihr am Wochenende auch euer Passwort zurücksetzen?

