Über 7.000 Lektüre-Angebote: Readly jetzt 1 Monat lang für nur 99 Cent testen

Lies mehr von dem, was du liebst – unter dieser Botschaft hat der Anbieter Readly aktuell einen neuen Deal, bei dem ihr euch durch über 7.000 Magazine und Zeitungen blättern könnt. Ob online oder offline – kommt in den Genuss von Millionen von Artikeln aus den verschiedensten Themengebieten und entdeckt die facettenreiche Welt der digitalen Informationsmedien zu einem absoluten Schnäppchenpreis von nur 99 Cent für einen Testmonat.

Lesen bildet – Readly bietet die Grundlagen

Von der Schulzeit bis ins Erwachsenenalter – Lesen gehört eigentlich stets zu unserem Alltag. Nachdem die literarischen Genüsse jedoch jahrelang immer weniger Fans zu vermelden hatten, finden nun wieder mehr Menschen zum Buch, der Tageszeitung oder spannenden Fachmagazinen zurück. Kein Wunder, denn wer mit Begeisterung liest und womöglich auch noch wissbegierig hinsichtlich neuer Informationen ist, der findet in der heutigen Zeit eine große Auswahl an Lesematerial vor, um den eigenen Wissensdurst zu stillen.

Wenn ihr euch selbst weiterbilden möchtet, ist der Zugriff auf einen umfassenden Pool an digitalen Medien in greifbarer Nähe. Der aktuelle Deal von Readly kommt da genau richtig. Für lediglich 99 Cent habt ihr die Möglichkeit, einen Monat lang auf alle Leseinhalte der App zuzugreifen und euch durch über 7.000 Qualitätsmedien zu blättern.

Lasst WhatsApp, Instagram und Co. mal außen vor. Nutzt stattdessen die spannende Alternative, euch in ein umfangreiches Leseangebot zu vertiefen und genießt die Wiederbelebung des Hobbys Lesens.

-> Nur für kurze Zeit: 1 Monat Readly für nur 99 Cent

Lesen verschafft euch eine Pause vom Stress des Alltags

Gönnt euch eine Tasse Kaffee oder Tee, nehmt auf eurem Lieblingssessel Platz und schmökert auf eurem digitalen Endgerät in dem vielseitigen Angebot der Readly-App. Der Stress aus dem Alltag ist vergessen, wenn ihr euch in ein Thema einlest, das euch schon seit langer Zeit beschäftigt oder auch vollkommen neu für euch sein kann. Nutzt die große Themenauswahl, um euren Horizont zu erweitern und neue Denkweisen in eurem Kopf anzustoßen.

Ob tagesaktuelle News, Sportberichterstattungen oder die neuesten Lästereien über die Welt der Prominenten, Material für eure ruhigen Minuten des Tages gibt es ausreichend. Schaltet ab, während ihr in Titeln wie Welt, Focus oder Chip blättert. Wälzt die ComputerBild, entdeckt neue Rezepte oder schmunzelt über die Schlagzeilen der BILD. Internationale Leseangebote wie The Guardian oder The Independent sind ebenfalls vorhanden. Ein besonderes Feature: Teilweise stehen hörbare Artikel (TTS) zur Verfügung.

37 Kategorien und 15 verschiedenen Sprachen – endlose und nachhaltige Angebote

Die 37 Themenkategorien von Readly verschaffen euch eine breite Auswahl an Interessensgebieten und das in gleich 15 unterschiedlichen Sprachen. Dabei bietet die Lese-Flatrate nicht nur Einblicke in die aktuellen Ausgaben der Medien, sondern hält auch ein tiefes Archiv an in der Vergangenheit erschienenen Zeitungen und Magazinen bereit. Ein interessanter Punkt, wenn es um das faire preisliche Angebot der App geht, denn auf Dauer spart ihr eine Menge Geld, aber auch die Thematik der Nachhaltigkeit kommt hier zum Tragen.

So zeigte eine Umfrage von Readly, dass 76 Prozent der 6.000 Befragten sich klar für umwelt- und klimafreundliche Leseangebote aussprechen. Readly trägt dazu bei, die totholz-freie Zukunft für alle Lesefans möglich zu machen. Und durch die ständige Aufnahme von neuen Titeln bekommt ihr die Chance, auf Themeninhalte aufmerksam zu werden, die ihr zuvor noch nie in Erwägung gezogen habt.

Personalisierte Leseerlebnisse für die gesamte Familie

Ihr habt die Wahl, ob ihr wie in einem klassischen Print-Exemplar lesen möchtet oder doch die Version für den mobilen Gebrauch bevorzugt. Das personalisierte Leseerlebnis sorgt zudem dafür, dass eure Lieblingsthemen im Vordergrund stehen, ohne die Neugierde für neue Inhalte zu unterbinden. Nutzt die Leseangebote von Readly nach eurem Belieben und entdeckt eine Welt voller informativer und literarischer Artikel.

Mit dem praktischen Familien-Account seid ihr in der Lage, 5 Profile auf bis zu 5 unterschiedlichen Geräten einzurichten. Auf diese Weise bekommt jedes Familienmitglied einen eigenen personalisierten Account. Dank der Download-Funktion könnt ihr eure Wunschinhalte auch herunterladen und zu einem späteren Zeitpunkt offline genießen.

Noch heute testen: 1 Monat lang für nur 99 Cent in alle Readly-Angebote reinlesen

Bei all diesen spannenden Leseinhalten zucken eure Finger bereits in der Hoffnung, die digitalen Seiten zu blättern? Dann solltet ihr die Möglichkeit wahrnehmen, einen Monat lang für lediglich 99 Cent in Readly reinzuschnuppern. Über 7000 Magazine und Zeitungen warten darauf, von euch entdeckt zu werden. Nach eurem Testmonat könnt ihr das normale Readly-Abo weiterverwenden, welches ihr natürlich zu jedem Zeitpunkt kündigen könnt. Aber warum solltet ihr – bei dieser nahezu endlosen Auswahl an Leseoptionen?

-> Nur für kurze Zeit: 1 Monat Readly für nur 99 Cent

