Kommt das iPhone in Zukunft ohne SIM-Schacht?

Das iPhone der Zukunft kommt angeblich ohne SIM-Kartenschacht. Damit würden Kunden einzig über die eSIM Daten- und Telefondienste nutzen können. Allerdings ist diese Information mit einiger Skepsis zu betrachten..

Apple könnte das iPhone in Zukunft ohne Slot für physische SIM-Karten ausliefern. Aktuell und bereits seit Jahren kommt das iPhone, wie auch die Mehrzahl aller Smartphones mit einem Slot für Nano-SIMs. Viele Android-Geräte bieten über dies Dual-SIM-Fähigkeiten. Am iPhone wird dieses Feature in Teilen über die eSIM nachgerüstet, ein digitales Profil, das die charakteristischen Informationen eines Mobilfunkanschlusses umfasst.

Die Mobilfunkanbindung der Apple Watch wird bereits über diese Lösung realisiert, doch es dauerte einige Jahre, bis eSIM-Profile der meisten Anbieter für die Kunden verfügbar waren. Zunächst hatte nur die Telekom die eSIM in Angebot.

Kommt das iPhone 15 ohne physischen SIM-Slot?

Das iPhone 15 nun soll gänzlich auf die digitale eSIM setzen, konkret wird dieses Modell über zwei digitale eSIM-Slots verfügen, behauptet aktuell eine brasilianische Tech-Seite. Das iPhone 15 Pro könnte dann noch eine physische SIM aufnehmen.

Diese Behauptung ist allerdings mit einiger Skepsis zu betrachten: Einerseits wird das iPhone 15 erst gegen Ende 2023 erwartet, andererseits ist die Quelle nicht für die zutreffendsten Prognosen zu Apple-Produkten bekannt. Allerdings hätte ein iPhone ohne SIM-Slot Vorzüge, etwa eine bessere Wasserbeständigkeit. Ob Apple aber diesen Weg einschlägt, bleibt auch vor dem Hintergrund einer sehr ungleichmäßigen Verbreitung der eSIM in den ausschlaggebenden Märkten noch völlig offen.

Nutzt ihr bereits eine eSIM im iPhone?

