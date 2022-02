Home Sonstiges iPhone ohne SIM-Slot? So gelingt der Wechsel zur eSIM

Gerüchten zufolge könnte das diesjährige iPhone möglicherweise keinen Slot für die SIM-Karte mehr besitzen. Damit könnte dieses nur noch mit einer eSIM genutzt werden. Aus diesem Grund erklären wir euch im Folgenden, wie eine eSIM funktioniert und wie man sie auf dem iPhone einrichtet.

Grundsätzlich ist eine eSIM eine virtuelle SIM-Karte, die man im Gegensatz zu einer physischen SIM-Karte nicht aus dem Smartphone herausnehmen kann. Stattdessen wird diese innerhalb der Software auf dem Gerät installiert und kann später dort auch wieder gelöscht werden. Der Vorteil dabei ist, dass mehrere SIM-Karten gleichzeitig verwendet werden können und eine davon auch temporär deaktiviert werden kann. Dies kann vor allem bei Urlaubsreisen von Vorteil sein, da nach der Reise ein SIM-Karten-Wechsel ganz bequem über eine Einstellung im Handy vorgenommen werden kann. Eine Übersicht darüber, welche Mobilfunkanbieter eine eSIM anbieten und in welchen Tarifen sie enthalten ist, findet ihr hier.

So funktioniert der Wechsel zur eSIM

Um eine physische SIM-Karte in eine eSIM umzuwandeln, muss der Wechsel zunächst beim Anbieter beantragt werden. Anschließend wird die alte SIM-Karte gesperrt und man erhält meist einen QR-Code per E-Mail, den man mit dem iPhone scannen muss. Dazu muss in den Einstellungen der Menüpunkt „Mobiles Netz“ und anschließend „Mobilfunktarif hinzufügen“ aufgerufen werden. Da die neueren Modelle des iPhone (iPhone Xs/Xr und neuer) schon jetzt eine eSIM unterstützen, ist die Option dort bereits verfügbar.

Nachdem die Option ausgewählt wurde, öffnet sich die Kamera des iPhone und der Code kann eingescannt werden. Hat man jedoch keinen QR-Code erhalten, können alternativ die Daten auch manuell eingegeben werden. Es folgen lediglich Einstellungen darüber, ob die zu aktivierende SIM-Karte als primäre oder sekundäre SIM genutzt werden soll. Danach wird die Einrichtung abgeschlossen und die eSIM kann verwendet werden.

Fazit

Eine eSIM bietet gegenüber einer normalen SIM-Karte den Vorteil, dass bei der Nutzung mehrere SIM-Karten diese nicht einzeln aufbewahrt und transportiert werden müssen. Stattdessen sind sie einfach im Smartphone gespeichert und können entweder zur gleichen Zeit oder einzeln genutzt werden. Darüber hinaus ist die Einrichtung einer eSIM auf dem iPhone denkbar einfach und kostet wenig Zeit.

