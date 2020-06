Kuo: 13 Zoll-MacBook Pro und iMac zuerst mit ARM-Prozessor

Der Wechsel zu ARM-Prozessoren wird laut Einschätzung von Beobachtern möglicherweise schneller erfolgen als erwartet. Danach soll das MacBook Pro 13 Zoll zuerst den neuen Prozessor von Apple erhalten. Auch soll ein iMac mit ARM-Chip schon bald erscheinen.

Apples Pläne hinsichtlich eines Wechsels der Prozessoren in den Mac-Modellen werden deutlich zügiger vorangetrieben, als vermutet, das zumindest glaubt der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo. In einer aktuellen Notiz für Investoren seines Arbeitgebers TF International Securities spricht er davon, dass das erste MacBook mit dem neuen Chip das 13,3 Zoll-MacBook Pro sein werde. Apple werde am Design dieses Modells kaum etwas ändern, dafür werde man aber schon unmittelbar nach Start dieses Modells die Produktion der Variante mit Intel-Prozessor einstellen.

Sodann werde auch bald der erste iMac mit ARM-Chip erscheinen. Kuo spricht hier von einem 24 Zoll-Modell. Über einen neuen iMac in dieser Größe war zwar spekuliert worden, jedoch nicht in Zusammenhang mit einem neuen Prozessor.

Neue ARM-Macs schon in diesem Jahr?

Etwas ambitioniert klingt der Zeitplan, den Ming-Chi Kuo in den Raum stellt. Danach werde Apple die ersten ARM-Macs bereits entweder Ende diesen Jahres, oder aber Anfang 2021 auf den Markt bringen. Insgesamt werde der Wechsel zu ARM-Prozessoren am Mac nicht mehr als 18 Monate in Anspruch nehmen. Vor dem neuen ARM-iMac soll es indes noch eine Auffrischung für das aktuelle Intel-iMac-Lineup geben.

Zusätzlich sieht der Analyst noch ein MacBook mit einem noch umspezifizierten komplett neuem Design und ARM-Chip in der zweiten Jahreshälfte 2021. Auch die Mini-LED-Technik werde im kommenden Jahr in den neuen MacBooks Einzug halten, so der Branchenbeobachter. Für die heute Abend startende WWDC 2020 wird eine mögliche Ankündigung eines Wechsels von Intel zu ARM im Mac erwartet, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten. Neue Hardware werden wir dagegen wohl nicht zu sehen bekommen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!