Keine Hardware zur WWDC heute? Leaker erfahren schlechte Nachrichten

Bekommen wir doch keine neue Hardware heute auf der WWDC 2020 Keynote? Verschiedentlich erfahren Leaker von ihren Quellen, dass Apple teils in letzter Sekunde und teils geplant doch keine neuen Hardware-Produkte vorstellen möchte. Dies sind jedoch reine Gerüchte, wir könnten in knapp 12 Stunden eines Besseren belehrt werden.

Der neue Apple TV und ein neuer HomePod etwa sollen „später dieses Jahr“ auftauchen, die WWDC Keynote wird hierfür wohl nicht gebraucht. Bekommen wir also nur neue Software? Ein Teil der Softwareankündigungen soll aus Apples Wechsel auf ARM bei den Macs bestehen, daran hält Bloomberg fest. Das neue macOS soll weiter Features von iOS übernehmen, während iOS selber den Fokus stark auf Stabilität legen soll, geht der der Bericht noch weiter.

Gleich zwei Quellen sollen Max Weinbach zum Beispiel berichtet haben, dass man keine neue Hardware zur Keynote heute erwarten soll. Sie stammen direkt von Apple selber, arbeiten indessen in anderen Teams. Doch auch innerhalb von Apple wird eben getuschelt. Der Twitter-Leaker Pine folgert daraus, was wir uns denken können: Doch keine AirPods Studio und auch keine AirTags.

I had two sources tell me no hardware for WWDC tomorrow. They aren’t on WWDC related teams but heard it through the Apple grapevine. I’d take this with a grain of salt, but thought it was worth mentioning.

— Max Weinbach (@MaxWinebach) June 21, 2020