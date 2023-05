Home Sonstiges Bundesregierung kündigt KulturPass an: 200 Euro für Musik, Theater und mehr

Bundesregierung kündigt KulturPass an: 200 Euro für Musik, Theater und mehr

Corona hat uns alle auf dem falschen Fuß erwischt und gesellschaftlich für enorme Verwerfungen gesorgt. Dafür sorgten eine Vielzahl an Maßnahmen, die nicht nur in der Nachbetrachtung als überzogen galten. Neben dem Handel waren vor allem die Jugend und der Kulturbereich die größten Leidtragenden. Nun möchte die Bundesregierung wohl Buße tun und kündigt den KulturPass an. Hierbei handelt es sich zunächst um ein Pilotprojekt.

Der KulturPass kurz erklärt

Bei dem KulturPass handelt es sich um ein Geldwerte-Kultur-Budget in Höhe von 200 Euro, mit dem sich kulturelle Angebote in Anspruch nehmen lassen. Dieses Angebot richtet sich an alle Menschen, die 2005 geboren und dieses Jahr ihren 18. Geburtstag feiern. Der KulturPass soll auch gleichzeitig als Konjunkturprogramm für die während Corona arg gebeutelte Kulturbranche dienen.

Theater, Kinokarten, Konzerte und CDs

Das Angebot soll sich für den Erwerb von Karten für das Theater, Konzerte, Kinovorstellungen oder dem Kauf von CDs nutzen lassen. Laut der Pressemitteilung beträgt das Budget herunter gebrochen pro Person 200 Euro. Auch Bücher oder Instrumente können damit gekauft werden. Wer einen genauen Überblick haben möchte, kann sich eine rund einstündige Präsentation ansehen.

Pilotprojekt (zum Abfischen von Daten)

Kulturanbieter können ihre Offerten im Anbieter-Bereich des KulturPass-Portals registrieren und bekommen die entstandenen Kosten für die abgerufenen Angebote dann im Nachhinein erstattet. Es handelt sich hierbei um ein Pilotprojekt, welches je nach Erfolg ausgeweitet werden soll. Um das Angebot aber nutzen zu können, muss man sich in der App, die noch veröffentlicht wird, mitsamt seinem Personalausweis registrieren. Dieser muss über die Online-Funktion verfügen, ansonsten scheint eine Registrierung nicht machbar zu sein. Das in Kombination mit dem Status eines Pilotprojekts lässt uns hellhörig werden. Wir befürchten, dass man so einen Anreiz schaffen will, den Perso mit der Online-Funktion auszustatten, um anschließend personenbezogene Daten besser auswerten zu können. Das mag zwar recht spekulativ klingen, doch die Vorgehensweise erinnert an das Deutschlandticket. Auch dies ist bekanntlich nur digital erhältlich.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!