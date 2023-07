Home Apps Kontozwang: Twitter lässt Tweets ohne Account nicht mehr anzeigen

Twitter führt die Reihe unpopulärer Schritte seit Übernahme durch Elon Musk fort. Die neueste Maßnahme soll zu mehr Anmeldungen am Dienst führen, die Begründung wirkt abenteuerlich.

Twitter ist nicht mehr wiederzukennen, seit Elon Musk den Dienst übernommen hat. Viele der zuletzt vollzogenen Schritte künden vom verzweifelten Bemühen, Geld in die Kasse zu holen – um jeden Preis. Nun können Nutzer nicht länger Tweets ansehen, ohne ein Twitter-Konto zu haben.

Wer einen Tweet aufruft, ohne angemeldet zu sein, erhält eine Fehlermeldung oder wird auf die Anmeldeseite umgeleitet. Elon Musk sprach von einer Art Datenpiraterie und hunderttausenden von Tweets, die täglich quasi von der Plattform gesaugt würden, was natürlich nur bedeutet, dass Tweets angezeigt werden, ohne dass Nutzer Aktivitäten entfalten.

Keine Vorschau mehr in iMessage

Eine Folge der neuen Maßnahme ist, dass Nutzer keine Vorschau eines Tweets mehr via iMessage oder Slack erhalten. Ob sich durch diesen Schritt tatsächlich Nutzer in größerer Zahl überreden lassen, sich ein Twitter-Konto zu eröffnen, ist speziell vor dem Hintergrund der schlechten Presse des Dienstes der letzten Wochen eher fraglich.

Dennoch versuchen aktuell auch andere Dienste, angestachelt durch die Twitter-Igonoranz, ähnliche Wege zu gehen. Reddit etwa will für die Nutzung der APIs jetzt kräftig abkassieren, was eine Art geschlossene Revolte der im Reddit-Netzwerk so wichtigen Moderatoren ausgelöst hat. Auf lange Sicht erscheint die Vorstellung, einen Kampf gegen die eigenen Nutzer zu führen, wenig nachhaltig.

