Kommt iOS 13.4.1 Beta 1 heute Abend?

iOS 13.4 war das letzte größere Update für alle Nutzer von iOS 13. Eine neue Beta dürfte aber demnächst für Entwickler erscheinen und eine zuletzt schwunghaft sprudelnde Quelle sieht diese neue Testversion in den nächsten Tagen kommen.

iOS 13.4 wird wohl nicht das letzte Update für iOS 13 gewesen sein, die Aktualisierung brachte indes eine ganze Reihe teils recht interessanter Neuerungen. Diese bringen aber auch immer neue Bugs und Probleme mit sich, sodass mit weiteren Updates für iOS 13 zu rechnen ist. Die selbe israelische Quelle, die zuletzt den Kindermodus für die Apple Watch und eine Apple Watch mit Touch ID prognostiziert hat, spricht jetzt über iOS 13.4.1 Beta 1.

Neue Beta soll in den nächsten Tagen kommen

Dies ist allerdings keine allzu gewagte Vorhersage, tatsächlich erscheint eine neue Beta für gewöhnlich recht rasch nach der Freigabe eines Updates für alle Nutzer. Und heute Abend wäre überdies ein möglicher Termin für die Freigabe von iOS 13.4.1 Beta 1 für die Entwickler, morgen oder Donnerstag sind aber ebenso wahrscheinlich. Auch die Behauptung, Apple werde kein weiteres größeres Update für iOS 13 bringen, also kein iOS 13.5, ist nicht zu verwegen, denn es würde exakt zum Veröffentlichungsschema der letzten Jahre passen. Es sind noch verschiedene Bugfix-Updates zu erwarten, iOS 13 könnte mit einer Version 13.4.4 oder 13.4.5 in die Schlussphase gehen, bevor iOS 14 im September für alle Nutzer an den Start geht. Falls heute Abend eine neue Beta erscheint, wird das wohl gegen 18:00 Uhr deutscher Zeit der Fall sein.

Beobachtet ihr aktuell noch auffällige Bugs in iOS 13.4?

