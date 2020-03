Spannender Ausblick: Apple Watch mit Touch ID in der Krone oder unter dem Display

Die Apple Watch soll vielleicht doch Touch ID erhalten. Schon länger war über biometrische Authentifizierungen für die Uhr spekuliert worden, jetzt bekommt das Thema wieder neue Dynamik. Aber ob es dieses oder nächstes Jahr so weit ist, ist noch offen. Welche biometrische Technik würdet ihr euch für die Watch wünschen?

Die Apple Watch soll einen Fingerabdruckleser erhalten, dieses Gerücht brachten nun wieder israelische Quellen auf, die sich in den letzten Wochen schon zu neuen Apple-Produkten geäußert haben, etwa zu einem Neustart von AirPower oder einem Apple TV 6 mit 128 GB Speicher. Danach plane Apple aktuell eine biometrische Lösung für die Apple Watch, aber es seien noch verschiedene Lösungen denkbar.

Touch ID in der Krone oder unter dem Display

Apple arbeite aktuell an zwei Ansätzen, Touch ID in der Apple Watch zu realisieren: Der Sensor könnte in die Krone eingebaut werden oder aber auch unter dem Display verbaut sein. Letzteres wäre natürlich ein wenig cooler, dieser Weg wird auch schon bei einigen Smartphones genutzt. Über Touch ID in der Apple Watch wurde schon verschiedentlich gemunkelt. Allerdings ist offenbar der Zeitplan noch ungewiss: Dieses Jahr wäre möglich, wahrscheinlicher aber soll ein Launch einer Touch ID-Watch 2021 sein.

Andere biometrische Methoden für die Apple Watch sehen etwa eine Handgelenkerkennung vor. Diese als Wrist ID bezeichnete Methode wäre unserer Meinung nach zweifellos die eleganteste Lösung, aktuell müssen Nutzer zum Entsperren immer entweder das iPhone nutzen oder einen Code auf der Uhr eingeben. Welche biometrische Erkennung für die Apple Watch würdet ihr euch wünschen?

