Home Daybreak Apple Kinderporno-Scanner weg | US-Arbeitsministerium ermittelt gegen Apple | macOS-Update macht manchmal Probleme – Daybreak Apple

Kinderporno-Scanner weg | US-Arbeitsministerium ermittelt gegen Apple | macOS-Update macht manchmal Probleme – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Das war dann wohl doch mehr, als man riskieren wollte. Der Offline-Scan nach Kinderpornos ist weg, zumindest für den Moment. Dieses heiße Eisen war Apple womöglich dann doch ein wenig zu heiß, der Nacktscanner in iMessage bleibt. Damit willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apples Pläne, eine Offline-Suche lokal auf den iPhones der Nutzer nach potenziell kinderpornographischem Material durchführen zu wollen, löste so große Proteste, Ablehnung, Skepsis und Sorgen aus, dass man an diesem Vorhaben wohl nicht weiter festhalten wollte. Entsprechend ist nun jedes Detail darüber von Apples entsprechender Webseite verschwunden, mehr dazu hier. Der Nacktbild-Scanner in iMessage dagegen ist noch da, bleibt aber uninteressant.

Apple wird wegen schlechter Arbeitsbedingungen geprüft

Eine ehemalige Mitarbeiterin erhebt scharfe Vorwürfe gegen Apple: Ein feindliches Klima beschreibt sie, in dem es kaum möglich sei, auf Missstände hinzuweisen, ohne persönliche Repressionen zu erleiden. Sie arbeitet bereits seit September nicht mehr für Apple, wo man sie unter Hinweis auf Verstoß gegen Geheimhaltungsverträge freistellte, ihre Vorwürfe haben inzwischen aber auch das amerikanische Arbeitsministerium erreicht, mehr dazu hier.

macOS Monterey 12.1 macht Probleme

Das Update auf macOS Monterey 12.1 sollte eigentlich einige Probleme lösen, es wurde am Montag Abend für alle Nutzer veröffentlicht. Nur, nicht alle Nutzer sehen das Update auch, wenn auch zumindest wir und auch die meisten Leser das Problem zum Glück offenbar nicht haben, hier dazu mehr.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Swift Playgrounds 4 ist da: Mit dem Update der Programmier-App von Apple können angehende Entwickler jetzt auch ihre eigenen Apps direkt vom iPad aus im App Store einreichen, hier die Details.

Disney+ unterstützt jetzt auch SharePlay.

Disney+ ist der nächste große Streamingdienst, der SharePlay unterstützt. Viele tausend Serien und Filme können Mac- und Apple TV-Nutzer damit b bald auch aus der Ferne gemeinsam gucken, hier dazu mehr.

iOS 15.2 lässt iPhones leichter wiederherstellen.

Nun, wer seinen Passcode vergisst, sollte vielleicht gar kein Smartphone haben. Wenn er aber doch eins hat und das schafft, kann er jetzt sein Gerät auch ohne Mac oder PC wiederherstellen, hier dazu mehr.

Und über einen seltsamen WhatsApp-Absturz am iPhone, der aber wohl nur wenige Nutzer betrifft, wollten wir euch auch noch informieren.

Damit wünsche ich euch einen entspannten Donnerstag.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!