Home Apps Disney+ unterstützt jetzt auch SharePlay

Disney+ unterstützt jetzt auch SharePlay

Disney+ unterstützt jetzt auch SharePlay an iPhone, iPad oder Apple TV. Eine Eigenart dieser Funktion ist es, dass jeder Streamingdienst oder Fernsehsender die Unterstützung für SharePlay in Eigenregie freischalten muss. Dabei stoßen Nutzer auch immer wieder an ärgerliche Grenzen.

Apple-Nutzer können SharePlay jetzt mit noch mehr Inhalten nutzen: Ab sofort unterstützt auch Disney+ die Funktion. Wie aus einer Ankündigung des Unternehmens hervorgeht, können ab sofort Inhalte aus dem Katalog von Disney, sowie die Inhalte von Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und weiteren mit SharePlay genutzt werden.

Man freue sich, Freunden, Kollegen und Familien die Möglichkeit bieten zu können, auch über große Distanz gemeinsam Disney-Filme zu schauen, so Jerrell Jimerson, EVP of Product & Design in der Stellungnahme.<

SharePlay ist nicht immer verfügbar

SharePlay erlaubt das gemeinsame Betrachten von Filmen und Serien in Gruppen von bis zu 32 Personen. hier haben wir den Dienst kurz getestet. Das Fazit: Schön, mit etwas Luft nach oben. Die in unserem Test monierte fehlende Mac-Unterstützung wurde inzwischen ergänzt, doch noch immer ist die Auswahl unterstützer Streamingdienste begrenzt.

Jeder Anbieter muss sich selbst für eine SharePlay-Freigabe entscheiden – Apple TV+ ist natürlich ab Launch dabei – und zudem kann die Watchparty noch an Landesgrenzen und nicht eingeräumten Übertragungsrechten scheitern.

Wie sind eure Erfahrungen mit SharePlay an iPhone, iPad, Apple TV und Mac bis jetzt? Teilt eure Meinung gern in den Kommentaren unter dem Artikel.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!