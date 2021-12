Home Sonstiges WhatsApp stürzte zuletzt bei vielen Nutzern ab, bei euch auch?

WhatsApp hatte zuletzt offenbar ein seltsames Problem, das dazu geführt hat, dass die App sich praktisch nicht mehr benutzen ließ. Sie stürzte bei betroffenen Nutzern unmittelbar nach dem Öffnen ab. Die Ursache für den Bug ist unklar, aber die Störung scheint nur einen kleinen Teil der Anwender zu betreffen.

Zuletzt war offenbar der Messenger WhatsApp von einer seltsamen, aber überaus nervigen Störung befallen: WhatsApp konnte in der Folge von den betroffenen Nutzern nicht mehr verwendet werden. Die App stürzte unmittelbar nach dem Aufruf ab, sobald das App-Icon aufgerufen worden war. Dieses Problem traf offenbar nur Nutzer der iOS-Version. Die Berichte über Probleme häuften sich auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

WhatsApp leidet immer wieder unter Ausfällen

Dieser Bug hat den Berichten der betroffenen Nutzer nach sowohl Anwender von WhatsApp, wie auch WhatsApp Business-Konten getroffen. Auch die Nutzer einer Beta von WhatsApp im Rahmen von TestFlight unter iOS waren von dem Bug befallen, was darauf hindeutet, dass der Fehler bei Meta und dessen Servern lag.

Wie weit sich der Störfall weltweit verbreitet hatte, ist nicht klar. Wir konnten das Problem nicht reproduzieren und erhielten auch keine Zuschriften über Probleme – wie sieht es bei euch aus? In einer früheren Meldung hatten wir darüber berichtet, dass WhatsApp zuletzt die Zahlung mit Kryptowährungen eingeführt hat, jedoch nur für wenige ausgewählte Nutzer und auch nur in den USA.

WhatsApp war vor einigen Wochen von dem bis dato größten Ausfall seiner Geschichte betroffen gewesen. Ganz Meta knickte an diesem Abend ein, wie ein Kartenhaus und machte den Anwendern weltweit klar, wie verwundbar unsere täglich genutzten Kommunikationssysteme sind.

