Vision Pro: Diese Streamingdienste und Apps sind zum Start mit dabei

Apple hat heute einen Ausblick auf Streamingangebote gegeben, die zum Start auf der Vision Pro verfügbar sein werden. Darunter finden sich Branchengrößen wie Prime Video und Disney+, einige große Namen fehlen aber auch.

Apple hat vor dem Start der Vision Pro in wenigen Tagen in den USA einen Ausblick auf Streamingangebote gegeben, die vom Start an auf der Brille verfügbar sein werden.

Die Liste zeigt, zunächst ist die Vision Pro für den US-Markt positioniert.

Diese Dienste streamen zum Start auf der Brille

Auf der Vision Pro wird es ab dem Launch Inhalte von ESPN, MLB, PGA Tour, Max, Discovery+, Amazon Prime Video, Paramount+, Peacock, Pluto TV, Tubi, Fubo, Crunchyroll, Red Bull TV, IMAX, TikTok und MUBI geben.

Die Ankündigung zitiert unter anderem Bob Iger, CEO von Disney: Dort sei man unaufhörlich bemüht, neue Formen der Unterhaltung und Information zu finden, um Zuschauern mit Hilfe innovatier Technik außergewöhnliche und inspirierende Inhalte zu bieten.

Darüber hinaus kann der Nutzer über den Browser auf weitere Medieninhalte zugreifen. Einige Namen sind offensichtlich nicht Teil dieser Aufzählung und es wird interessant sein herauszufinden, ob deren Inhalte sich ohne Probleme streamen lassen.

Die Vision Pro unterstützt 2D- und 3D-Inhalte, eine 2D-Videooberfläche soll dabei für zweieinhalb Stunden dargestellt werden, bevor der externe Akku wieder geladen werden muss.

Die Vision Pro startet am 02. Februar in den USA, Vorbestellungen können dort ab kommendem Freitag getätigt werden. Zum Start wird mit einem raschen Ausverkauf der begrenzten Stückzahlen in den Apple Stores gerechnet. In einer weiteren Meldung hatten wir mehr über den Bestellprozess berichtet.

