iOS 14-Widgets im Video: Fake oder echt?

Auf Twitter geistern im Moment etliche angebliche iOS 14-Leaks herum. Da die meisten jedoch als Jailbreaks identifiziert werden konnten, gehen wir zunächst nicht davon aus, dass wir dabei schon eine Vorschau auf die kommende iOS-Version zu Gesicht bekommen. Dennoch sind die Videos einen Blick Wert!

ConceptsiPhone wurden exklusive Videos zugespielt, deren Quelle behauptet, dass es sich hier um eine interne iOS 14-Version handelt. Tatsächlich haben informierte Kommentatoren jedoch angemerkt, dass es vermutlich eine abgewandelter Jailbreak-Tweak ist. So ganz sicher ist sich indessen niemand.

Die Quelle außen vor gelassen: Das Video gibt uns zumindest einen schicken und spannenden Vorgeschmack, wie wir uns Widgets auf iOS 14 vorstellen könnten, nämlich wie die Gerüchteküche der vergangenen Tage brodelte: Widgets, die den Platz von 2, 4 oder potentiell 6 Icons auf dem Homescreen einnehmen und vom Auftreten an die Haptic-Touch-Widgets erinnern.

iOS 14 Home Screen widgets in action. @9to5mac @BenGeskin @9techeleven #ios14 pic.twitter.com/UDsJkxmhHK

Zudem sehen wir bereits einige wirklich schicke Renderings basierend auf den neuen Informationen, die wir zur LiDAR-Sensor-Anordnung im kommenden iPhone 12 Pro bekommen haben, inklusive dem vermutlich eckigen Design des Gerätes. Der Designer Viktor Kádár (@kadarvikdesign auf Twitter) hat hier wirklich ganze Arbeit geleistet! Wir sehen hier also mit einer zumindest mittleren Wahrscheinlichkeit das Design des kommenden Flaggschiff-iPhones:

Love these iPhone 12 Pro with LiDAR Scanner renders by @kadarvikdesign 🖤 pic.twitter.com/llpb8BBanG

— ConceptsiPhone (@RanAvni1) April 8, 2020